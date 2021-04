Fibromialgia, in un convegno consigli per curarla con il cibo

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 18:10

N

Tra i temi del convegno, Aspetti nutrizionali ed interventi dietetici utili nella sindrome

Sensibilizzare alle problematiche di chi ne soffre

ell’ambito de “Le reazioni avverse al cibo in epoca pre e post Covid”, laboratorio d’informazione teorico-pratico per pazienti e operatori del settore,. Tema del convegno, “”. A presentare l’incontro, presidente dell'associazione, affiancata da, direttore Associazione professionale cuochi italiani.«In occasione del live – spiega Tiziana Colombo - affronteremo un tema molto delicato.ingiustificate da uno sforzo fisico e rigidità muscolare. L’obiettivo è sensibilizzare il nostro pubblico alle problematiche di tutti coloro che ne soffrono grazie all’intervento di medici specialisti e professionisti del settore food che sapranno fornire un importante contributo a chi soffre di intolleranze alimentari».Tra i temi affrontati, che analizzeranno in profondità diverse specificità di questa malattia, “” sviluppati dalla biologa nutrizionista. A seguire una ricetta dedicata e realizzata in diretta dallo chef L’Associazione Il mondo delle intolleranze nasce nel 2012 per fornire. Forte di un Comitato Scientifico di medici gastroenterologi, endocrinologi, nutrizionisti e osteopati, si pone l'obbiettivo di trattare l'argomento da un punto di vista medico, alimentare, psicologico e sociale.Per informazioni: www.ilmondodelleintolleranze.it