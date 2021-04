Tipicità pronta ad aprirsi al mondo. Le Marche disegnano il futuro del made in Italy

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 14:57

Arriva Tipicità Phygital edition

Accolti i cambiamenti per portare nuove opportunità

Da Fermo al mondo e viceversa

Québec protagonista

Opportunità per viaggiare

Sostegno alle aziende del territorio

Strumenti per la ripresa del commercio, turismo e ristorazione

: queste le parole d’ordine dellae dell’Italia di qualità che ddal quartiere generale a Fermo, come è stata definita anche nella conferenza di presentazione, che ha tra i principali obiettivi quello di «, accelerando la ripresa», come ha spiegato, direttore di Tipicità. Una ripresa che, come ha aggiunto, direttore, di Banco Marchigiano deve essere ben calibrata: «Serve sintesi. Oe arrivare a una ripartenza che non sia caotica ma pragmatica per esser pronti a un futuro prossimo che è già diverso».Un futuro che Tipicità ha colto con intelligenza e lungimiranzasenza snaturare tutta la sua storia. Anzi offrendo nuove e concrete opportunità alle aziende del territorio per aprirsi al mondo.Un mondo simbolicamente rappresentato dalla scenografica “Sala del Mappamondo” di Fermo, da cui si è tenuta la conferenza stampa, (esso stesso luogo di ripartenza visto la sua rinascita dopo il terremoto e che, si spera, tornerà vistabile dal 26 aprile); un mondo reale che sarà raggiunto durante la manifestazione., dialoghereranno, infatti, live con le identità locali.In particolare,, come buon auspicio verso l’agognata “riapertura” e il ritorno ai viaggi. La Belle Province sarà rappresentata dalla sua Delegazione in Italia e dal Delegato Marianna Simeone, con il coinvolgimento attivo di importanti realtà di Montréal e quebecchesi.L’evento di punta sarà rappresentato da “Marche e Québec ai fornelli:(Ithq)” in uno scambio importante di conoscenze e di relazioni in cui la tavola sarà protagonista.E se le Marche porteranno in Canada le sue storiche ricette, dal brodetto allo stoccafisso, solo per citarne alcune, dall’altra parte: dal famoso sciroppo d’acero, al burro d’arachidi ai mirtilli rossi.E dall’enogastronomia ai viaggi:svelandone i suoi segreti. Ciliegina sulla torta:per incentivare concretamente la ripresa degli spostamenti tra le due realtà.Perché digitale, sì, ma soprattutto concreto. Così si appresta ad essere Tipicità 2021. Concreto anche perché capace di dare, non solo per la ripresa, ma anche per disegnarsi un futuro e per «rispondere alla sfide che devono intraprendere le aziende, in particolare quelle giovani, nel nome dell’unità che fa la forza» come ha detto, presidente Regione Marche.E gli strumenti utili per raggiungere questo obiettivo li sta già mettendo in campo:a cui si aggiunge il, che ha come focus l’economia del mare. Senza dimenticare il sito vetrina che non è semplicemente un, ponte tra il virtuale e il reale, quando finalmente saremmo usciti dalla pandemia. E ancora tanti i narratori del gusto che racconteranno le tipicità di questa regione, poi fruibili appunto sul marketplace, una degustazione delocalizzata in 80 luoghi d’Italia, e la scoperta diInsomma, Tipicità vince in questa duplice veste capace di catapultare con più forza questa storica manifestazione del mondo, e viceversa«Siamo già in una nuova dimensione e ci sono tantissime opportunità per il nostro “saper fare”, ma anche per l’attrattività di territori a vocazione “accogliente”, come quello fermano e marchigiano”, dichiara il Sindaco di FermoOccorre».Per accedere al programma www.tipicita.it