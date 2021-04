Ferrara Food Festival, a novembre un weekend tra tipicità e cultura

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 16:08

L

Tortelloni giganti, ricotta e spinaci con fonduta di Castelmagno e tartufo estivo

Una manifestazione in centro, aperta alle grandi realtà del settore del terrirorio

Show cooking e degustazioni, ma anche intrattenimento, tavole rotonde e rievocazioni storiche

Informazioni utili

’associazionedella provincia diha organizzato la prima edizione del “”, un grande evento che si terrà nel centro storico di Ferrara dal 5 al 7 novembre 2021, con il patrocinio del Comune di Ferrara. «Il Ferrara Food Festival - ha dichiarato il sindaco di Ferrara- vuole essere un evento di richiamo nazionale nell’ambito del progetto, che ci sta impegnando dai tempi delcon la progettazione, in sicurezza, di tante e diverse iniziative di promozione e valorizzazione. Abbiamo coinvolto realtà di esperienza e professionalità per proporre a tutti il Paese il meglio dell’, un patrimonio unico fatto didi eccellenza, arte e saper fare».Ilsi articolerà tra piazza Trento e Trieste, piazza Castello, piazza Municipale coinvolgendo quindi tutto ilnel celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso un format che garantirà autorevolezza e successo ad una programmazione capace di richiamare sia tutti gli appassionati dellache gli addetti ai lavori nazionali ed esteri.La manifestazione intende coinvolgere il maggior numero possibile di realtà del settore - dallealle aziende stesse, daialle cooperative – con l’intento di creare nuove opportunità di promozione, valorizzazione e crescita per l’intero tessuto produttivo del territorio. Un altro focus sarà rivolto alle eccellenze enogastronomiche provenienti da tutta Italia ed ai prodotti più rappresentativi delle varie regioni della Penisola, che troveranno uno spazio espositivo dedicato in un’apposita location del centro storico, così da arricchire maggiormente l’offerta enogastronomica, degustativa e commerciale del festival.Ferrara Food Festival si caratterizza anche per il grado di coinvolgimento e diassicurato dal ricchissimodi eventi gratuiti: disfide gastronomiche,, incontri culturali,, eventi eper grandi e piccini dedicati a tutti i prodotti tipici di Ferrara e a tutte le eccellenze del territorio a marchio Igp, Dop, Doc.Non mancheranno gli appuntamenti a forte spettacolarizzazione come la, che vedrà le vie del centro animate da un corteo di numerosi figuranti in costume, accompagnati dadi sbandieratori e giochi di fuoco, oltre a spettacoli itineranti e numerosi eventi didal vivo.Per gli appassionati delle eccellenze gastronomiche, nei tre giorni dedicati ai prodotti tipici di Ferrara, si potranno degustareclassici, raffinati, ma anche inaspettati e stravaganti, in una rivisitazione in chiave moderna delleSi troveranno inoltree appuntamenti culturali, sarà conferito il premio “” ad un personaggio del mondo della cultura, dello sport, del giornalismo o dello spettacolo che si sia particolarmente distinto nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine di Ferrara a livello sia nazionale che internazionale.«Il Ferrara Food Festival - ha spiegato il presidente dell'associazione Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara,- sarà il primo grande evento a celebrare la ripresa di Ferrara e del suo comparto enogastronomico, per una vera e propria palingenesi che faccia da volano di sviluppo per tutto il territorio».: dal 5 al 7 novembre 2021: a Ferrara, centro storicoPer informazioni: www.ferrarafoodfestival.it