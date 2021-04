Aria di festa punta a un’anteprima in estate: un weekend dedicato al Prosciutto San Daniele

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 12:48

Per la pandemia si ridimensiona la grande kermesse dedicata al prosciutto di San Daniele Dop

Si pensa a un’anteprima a fine estate

Una festa per celebrare il prosciutto e il territorio

I numeri della filiera del prosciutto

, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele Dopdell'omonima cittadina friulana, la sua unica sede produttiva. La ragione della decisione assunta dal Consiglio di amministrazione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, presa in accordo con la città di San Daniele, è la situazione pandemica che ancora sconsiglia assembramenti. Da 35 anni la manifestazione, articolata in degustazioni, visite ai prosciuttifici e in eventi artistici e culturali, ha animato le strade e le piazze della città attirando migliaia di visitatori anche dall'estero.Per celebrare questo prodotto principe della Regione Friuli Venezia sono tuttavia allo studio varie iniziative probabilmente per fine estate quando e se la situazione sanitaria lo consentirà.della manifestazione, per mantenere l’attenzione sull'appuntamento,, un week-end specifico dedicato alla promozione della città e del suo prosciutto.. Non si esclude la possibilità di organizzare eventi più aperti ad un maggior numero di partecipanti.dell’evento a lungo termine per presentare alcuni degli aspetti principali della manifestazione. Ovviamente tutte le attività - se svolte in presenza - verranno pianificate con i relativi protocolli di sicurezza e con prenotazione."Aria di Festa", articolata in quattro giornate, v: i ristoranti, i locali e i prosciuttifici aperti ai visitatori hanno sempre più trasformato il borgo friulano in un percorso enogastronomico con l’intento di far vivere in prima persona questa eccellenza italiana e il suo contesto territoriale.La tradizionale cerimonia di apertura prevede il "taglio della prima fetta" da parte di una celebrità del mondo dello spettacolo.che, oltre a vivere esperienze sensoriali e gastronomiche in abbinamento ai vini friulani, hanno visitato i luoghi di produzione insieme ai maestri prosciuttai.come la Biblioteca Guarneriana, il Parco del Castello così come sono da conoscere le bellezze del territorio. Previste anche escursioni in canoa alle sorgenti della Val d’Arzino, il rafting sul fiume Tagliamento e tour in carrozza. Nelle vie e piazze del centro storico e nel Parco del Castello da sempre sono allestiti, in collaborazione con esercenti locali e produttori, gli stand gastronomici per degustare il Prosciutto di San Daniele. Nell’ultima edizione del 2019 si sono cimentati in piatti al prosciutto molti chef locali ma anche stellati come Bruno Barbieri, Alessandro Borghese e Antonia Klugmann., tutti nel solo comune di San Daniele del Friuli come da disciplinare, 3.641 allevamenti e 47 macelli nelle regioni previste dal disciplinare.L'obiettivo di produzione per l'anno in corso è fissato a un totale complessivo di circa 2.700.000 prosciutti, secondo il piano di regolazione approvato dal Ministero delle Politiche Agricole per il triennio 2021-2023. Lo scorso anno sono stati 2.540.000.Per informazioni: https://www.ariadifesta.it