PrimAnteprima, 12 Consorzi in luce. E i vini toscani vincono pure pure in Gdo

Degustazioni in corso al PrimAnteprima che ha dato avvio alla Wine Week 2021 in Toscana

In mostra 12 Consorzi, 400 etichette e 170 aziende

Bianco di Pitigliano e Sovana,

Candia dei Colli Apuani,

Carmignano, Chianti Rufina,

Colline Lucchesi,

Cortona,

Maremma Toscana,

Montecucco,

Orcia,

Terre di Pisa,

Val di Cornia e Suvereto,

Valdarno di Sopra.

Il punto sul mercato: vendite retail a +11%, ma in Gdo toccano il +19%

Il nuovo consumatore

Digitalizzazione ed enoturismo, uno tira l'altro

naugurata ufficialmente. Alla Fortezza da Basso,la kermesse dedicata alle degustazioni in anteprima dei vini della stagione. La PrimAnteprima è stata dedicato a un pubblico di esperti e critici enologici e ha rappresentato anche l'occasione per fare il punto sul mercato dei vini toscani.Con l'avvio dell'edizione 2021 della Wine Week è stato nel segno della resilienza (-9% per l'export), del mercato interno (+11% di vendite), della digitalizzazione e dell'enoturismo come forma di wellbeing esperenziale. A tirare le fila dell'evento: Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.Sono statidel PrimAnteprima:Ciascuno pronto a presentarsi ai giornalisti presenti e al pubblico collegato in diretta streaming attraverso, dal Teatrino Lorenese della Fortezza da Basso, con la moderazione di Tinto di Decanter - Radio2. Obiettivo della giornata:L'occasione della presentazione è stata sfruttata anche per. Loa livello globale nel 2020 ha fatto r(758mila ettolitri esportati, il 9% in meno rispetto al 2019), ma, a fronte di un +5,3% della media nazionale. Il “distacco” dalle altre Dop si conferma anche nei primi tre mesi del 2021, periodo in cui i vini toscani di qualità sono entrati nelle case degli italiani attraversoMolto interessanteda sempre adulto, con reddito medio-alto e residente nel Centro Nord. Nel 2020, spiega ancora il rapporto Ismea, si è assistito invece a un netto recupero di interesse da parte degli under 35, il cosiddetto segmento “pre family” (+81%) e una spinta espansiva anche nelle regioni meridionali (+23%).E-commerce, home delivery, virtual tasting e digital B2B:Tra un lockdown e l'altro, le aziende vinicole si sono rese conto della necessità di un upgrade tecnologico. Secondo Ismea, che ha effettuato un'indagineper fare fronte alle limitazioni imposte dal Coronavirus.La digitalizzazioneche coinvolge un numero sempre maggiore di persone (+10% sul 2019) anche a fronte di un calo medio del -27% sul numero delle esperienze fruite rispetto a due anni prima. Lo si legge nel Rapporto sul Turismo enogastronomico italiano 2021 a cura di Roberta Garibaldi , che delinea interessanti tendenze.