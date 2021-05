Cantine Aperte in Abruzzo: 22 aziende accolgono gli enoturisti

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 18:50

Movimento Turismo del Vino Abruzzo organizza la Cantine Aperte regionale

Prenotazione obbligatoria

Vigneti Aperti, un nuovo fomat

Le cantine aperte

la festa del vino più grande d’Europa.alla consueta due giorni di immersione nel mondo del vino con visite guidate e degustazioni. Gli ampi spazi all’aperto di ogni azienda aiuteranno le cantine partecipanti a organizzare eventi in totale sicurezza e con grande responsabilità, la stessa che i produttori delchiedono ai partecipanti per trascorrere assieme una due giorni serena all’insegna della cultura del vino e di quella dell’accoglienza in cantina.è infatti la parola d’ordine da parte del Movimento Turismo del Vino Abruzzo con la novità della prenotazione obbligatoria per la visita in ognuna delle cantine. «anche per dare un segnale di positività e ottimismo all’intero comparto - racconta il presidente di Mtv Abruzzo- Naturalmente quella di quest’anno sarà un’edizione diversa, quasi un ritorno al passato, ai primi anni pioneristici degli anni ’90 quando in cantina non si vedevano le folle oceaniche del recente passato e l’evento prevedeva esclusivamente la visita della cantina e una degustazione dei vini aziendali».«Il Movimento Turismo del Vino Nazionale, sempre presieduto da Nicola D’Auria - annota la vicepresidentessa- ha colto perfettamente questa voglia di aggregazione e promozione comune da parte delle cantine e ha messo in piedi delle la seconda data di Cantine Aperte in programma a giugno».Ed è infatti questa la grande novità di quest’anno:con già tante aziende che hanno dato disponibilità anche per questo secondo appuntamento che si spera vivrà di regole di partecipazione, ma soprattutto di un contesto sociale e sanitario, ancora più tranquillo e di lento ritorno alla normalità.Agricola Cirelli, Agriverde, Cantina Bossanova, Cantina Margiotta, Cantina Ruggieri, Cantine Bosco Nestore, Cantine Mucci, Contesa Vini, Dora Sarchese, Emidio Pepe, Faraone Vini, Fattoria Licia, La Vinarte, Paolucci Vini, San Lorenzo, Stefania Pepe, Tenuta Cerulli Spinozzi, Tenuta del Priore, Tenuta Ferrante, Tenuta Secolo IX, Vaddinelli, Vigneti Radica.Per informazioni: www.movimentoturismovinoabruzzo.it