Autochtona torna a Bolzano. La biodiversità in primo piano

Pubblicato il 22 maggio 2021 | 10:30

I

Autochtona 2021 giunge alla 18ª edizione

Esperienza di alto livello in sicurezza

Gli Autochtona Award premiano vini e produttori

. Si svolgerà in concomitanza con Hotel, fiera internazionale dedicata alla ristorazione e all’hôtellerie in programma fino al 21 ottobre.Un grande, rappresenterà l’occasione per conoscere da vicino la biodiversità presente nel panorama vitivinicolo italiano, ricco di varietà, spesso in areali di piccole dimensioni, e intimamente legate a. Questi e altri temi animeranno un ricco calendario di masterclass, condotte da esperti del settore che si svolgeranno durante i due giorni di manifestazione.La nuova formula, che ha preso il via l’anno scorso e ha visto, viene confermata anche nell’edizione 2021 e consentirà ad appassionati e operatori del settore di avere a disposizione una vetrina unica nel suo genere per quantità e qualità dei vini presenti.«Siamo davvero entusiasti di poter iniziare a presentare questa nuova edizione di Autochtona - spiega, direttore di Fiera Bolzano - L’organizzazione è già al lavoro per poter garantire ai visitatori del Forum dei vini autoctoni italiani un’esperienza di, all’interno di un ambiente sereno e totalmente sicuro».che ne rappresentano l’espressione. Per raccontare al meglio l’incredibile valore di quest’eredità vitivinicola, ogni anno si riuniscono esperti degustatori della critica enologica nazionale e internazionale per assegnare gli Autochtona Award Per informazioni: www.fierabolzano.it