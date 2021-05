Ristogolf, sei appuntamenti tra buche e show cooking

Pubblicato il 24 maggio 2021 | 17:53

Enrico Cerea, Dario Colloi, Giancarlo Morelli

Le sei tappe di Ristogolf 2021



9 giugno: Golf Club Colli Berici

30 giugno: Golf Club Biella Le Betulle

21 luglio: Golf Club Carimate

1 settembre: Golf Club Des Illes Borromées

14 settembre: Molinetto Country Club

1-3 ottobre: Adriatic Golf Club Cervia

La struttura dell'organizzazione, fra show cooking e sfide sul green



Lo spirito della competizione

Ristogolf e Arpai, le radici

torna nella sua versione consueta dopo che quella del 2020 era andata in scena a sostegno di Bergamo, città duramente colpita dal Covid in quel momento e con le ferite ancora aperte delle morti di primavera. La- che ha inil suo media partner - unisce la buonaalla passione per ilsi svolgerà tra giugno e ottobre con 6 appuntamenti che quest’anno vedranno anche il sostegno di, l’Associazione per il restauro del patrimonio artistico italiano.La presentazione ufficiale è avvenuta lunedì 24 maggio nella cornice del DaV Cantalupa, a Brusaporto (Bg) il quartier generale della famiglia Cerea., tre stelle Michelin, è infatti a capo del direttivo di Ristogolf in qualità di presidente; il vice è Giancarlo Morelli dell’omonimo ristorante; poi i consiglieri. I sei appuntamenti di Ristogolf si svolgeranno tra Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna seguendo questo calendario:In ogni tappa scenderanno sul green golfisti gourmand e amatoriali che si sfideranno in 18alternate a postazioniin cui degustare il meglio della cucina e dell’eccellenza vinicola. Sponsor dell’iniziativa e chef avranno il compito di “coccolare” i giocatori tra una buca e l’altra.Ma non è finita perché i momenti conviviali ci saranno anche a inizio e fine gara: il “” con la colazione di benvenuto e lofinale con premiazioni e party finale.- ha spiegato Enrico Cerea - e per voi cari amici ristogolfisti proveremo a stupirvi con delle. Grazie a tutti glichre ci sono vicini, nuove aziende vanno ad affiancare le affezionate che da anni ci sostengono facendo così crescere insieme Ristogolf. Ogni anno realizziamo una raccolta fondi e in questa edizione charity partner è Arpai perchè ilè elemento die la cultura nutre l'Italia».«Il circuito Ristogolf - spiega il direttore della manifestazione,- vi coinvolgerà in sei appuntamenti abbinando al gioco del golf postazioni gourmet sul campo a cura di rinomati chef. Come da tradizione, al termine della gara, vengono organizzati dei live per apprendere i segreti della cucina piuttosto che della. Una giornata in pieno spirito Ristogolf: "Giocare a golf, mangiare bene, bere bene e tanta voglia di».e quest’anno vive la sua 9ª edizione. Alla base dell’idea c’è la voglia di diffondere il golf tra il mondo dell’accoglienza e non è un caso che sia stato fondato dall’Associazione Ristoratori Albergatori& Co. Golfisti.Nata più di trent’anni fa da World Monuments Fund,, conducendo una strategica e capillare raccolta fondi presso i sostenitori, tramite manifestazioni culturali, eventi e mostre nelle quali sono state esposte le stesse opere restaurate. La più importante fra le mostre è stata allestita nel 2011 al Quirinale, dove fu esposto un gruppo di dieci Madonne del Quattrocento in ceramica policroma, stucco o cartapesta, provenienti da differenti musei. Tra queste, anche la(Fiesole, Museo Diocesano) attribuita a Filippo Brunelleschi. Da qui è poi scaturita l’operazione di restauro condotta dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Arpai ha riservato energie anche alle grandi biblioteche universitarie con recuperi di collezioni di codici letterari e scientifici; sono stati inoltre restaurati il Tabernacolo dei Linaioli (Firenze Museo di San Marco),, la predella e la cimasa della Maestà di Duccio (Siena, Museo del Duomo), il ciclo di affreschi cinquecenteschi della Sala dei Giganti dell’Università di Padova, colossale per i 600 mq di superficie pittorica.