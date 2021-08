International Street Food, appuntamento a Cetraro Marina

Arriva a Cetraro Marina, in provincia di Cosenza, la 14ª tappa della 5ª edizione dell'International Streetfood organizzato da Alfredo Orofino. Dal 14 al 17 agosto 2021, sul lungomare, in piazza della Solidarietà, ci si può godere un evento che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della cucina regionale ed internazionale. Sabato 14 dalle ore 19.00, domenica, lunedì e martedì dalle ore 12.

Arrosticini

Dalla cucina messicana alla porchetta di Ariccia

La manifestazione, giunta alla sua 14ª tappa, riscuote sempre molto successo tra il pubblico che ha accolto con entusiasmo la ripartenza di questo tour, dopo un anno e mezzo di chiusura a causa della pandemia. Chi arriverà potrà gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo Festival, gli chef su strada, che difendono con caparbietà e orgoglio i loro street food, all'insegna di tutti i cibi migliori di strada, dagli arrosticini ai fritti americani, dall'hamburgheria gourmet alla frittura di pesce, dalla cucina messicana alla porchetta di Ariccia fino agli arancini pane ca meusa, oltre a due birrifici italiani ed un birrificio di Praga... E per completare, pizza fritta napoletana.

Il cibo di strada di tutta Italia

Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di Paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

Anche chicche internazionali

Cucina italiana ed internazionale per soddisfare tutte le esigenze

Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, senza tralasciare mai l’attenzione alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

Alfredo Orofino

«Siamo felici di essere tornati al nostro lavoro, senza nessuna polemica, era ora che si riaprisse ad una attività commerciale come la cucina ed il cibo di strada, che fa parte della nostra cultura. L'entusiasmo della gente ci riempie sempre il cuore di gioia», afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il re dello street

food e presidente dell’Airs - Associazione Italiana Ristoratori di Strada - Ci teniamo a ricordare che il tutto sarà organizzato seguendo tutte le normative a tutela della sicurezza e della salute di chi vorrà immergersi in questa gustosa esperienza. Vi aspettiamo, muniti di green pass, ma soprattutto affamati… Dopo Cetraro Marina seguiranno moltissime altre tappe in tutta Italia».