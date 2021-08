La Vallagarina celebra il Marzemino: quattro giorni dedicati ai wine lovers

La Vallagarina, con i suoi meravigliosi vigneti, e il Marzemino, con il suo colore rosso rubino, le fragranze di frutti di bosco, le note speziate e balsamiche: quello tra la valle trentina che costeggia l’Adige a sud di Trento e una delle storiche punte di diamante dell’enologia trentina, amato al punto di entrare nel libretto del Dongiovanni di Mozart, è un connubio inscindibile.

Il compito di celebrarlo degnamente, portando alla ribalta i viticoltori che curano con fatica e passione questo vitigno, spetta a “La Vigna Eccellente. Ed è subito Isera”, manifestazione organizzata dal Comune di Isera, Città del Vino, con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, e la collaborazione dell’APT Rovereto e Vallagarina.

Onore al Marzemino

L'evento

In programma da giovedì 9 a domenica 12 settembre a Isera, incantevole borgo della Vallagarina che sta vivendo un grande fermento in ambito enogastronomico, l’evento nasce come corollario di un appuntamento davvero unico in Italia e in Europa, ovvero l’omonimo concorso ormai giunto alla XX edizione. A salire sul podio, infatti, non è il miglior vino, ma il miglior vigneto e quindi il viticoltore che lo ha curato e cresciuto al meglio, contribuendo non solo a produrre un’eccellente uva, ma anche a rendere straordinario il paesaggio della valle.

Accanto a questa originale proposta si dipana un ricco programma di iniziative che spaziano da speciali menu a raffinate degustazioni enogastronomiche itineranti in compagnia dei produttori, fino alla novità degli ebike tour, attività che trova in Vallagarina un ambiente ideale per godere a pieno questo tipo di esperienza. Torna inoltre l’Agribus, che tanto successo ha riscosso nell’edizione 2020, con visite organizzate in totale sicurezza nelle aziende agricole di Isera e dintorni. Senza dimenticare un altro appuntamento da non mancare: l’attesissimo spettacolo della compagnia Koinè, alla scoperta della cittadina, della sua viticoltura e della sua storia, con il contorno di laboratori teatralizzati.

Da segnare sul calendario

Da mettere in agenda anche una curiosa cena “green” sotto le stelle: una grande tavolata alla quale gli ospiti sono chiamati a portare con sé piatti, posate e tovaglioli per degustare un piatto frutto della collaborazione tra i ristoratori del territorio. Non mancherà il mercato agricolo, aperto anche durante la cena per acquistare prodotti direttamente dai contadini. Suggestiva, inoltre, la colazione musicale all’alba con i produttori, mentre la sfilata dei trattori d’epoca colorerà con un tocco vintage la giornata finale della festa dedicata al Marzemino, che si concluderà degnamente con una festa in piazza e una cena in vigna.

La kermesse, come ormai tradizione, sarà accompagnata da A tutto Marzemino, in programma dal 2 al 12 settembre: un ricco calendario di degustazioni, aperitivi, menù a tema, visite in cantina e nei vigneti, in programma su tutto il territorio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, per far conoscere caratteristiche e sfumature di questo straordinario vigneto dentro e fuori la Vallagarina.