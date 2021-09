Libri, cultura e vino: in Franciacorta si premia il miglior autore tra le vigne

Altro giro altra corsa per il Premio Letterario Nazionale e di Cultura Franciacorta arrivato alla sua seconda edizione. L’appuntamento per scoprire il vincitore è fissato per il 4 settembre, a partire dalle ore 15.30, al Castello di Bornato a Cazzago San Martino (Bs). Un’occasione per un’intera giornata all’insegna della valorizzazione del territorio e per ricordare Alessandro Bianchi, storico produttore franciacortino, patron della Cantina Villa Franciacorta.

Il 4 settembre si consegna il Premio Letterario Nazionale e di Cultura Franciacorta

Libri, cultura e vino in memoria di Alessandro Bianchi

Alla sua memoria, infatti, è dedicata la seconda edizione del premio che lo scorso anno ha ricordato Franco Ziliani, inventore del Franciacorta. La manifestazione, organizzata da Mariuccia Ambrosini, darà ampio spazio a libri dalla forte attinenza con la vigna e con il vino, alla passione per questa attività e alla sua storia millenaria nel contesto di un ambiente naturale che da sempre ispira fascino e cultura. Protagoniste saranno le opere e gli autori scelti da una commissione di esperti che ha identificato gli ospiti da presentare e da premiare nella giornata.

Contestualmente, gli organizzatori lanceranno anche il Premio Letterario Nazionale e di Cultura Franciacorta che un apposito comitato scientifico assegnerà nell’edizione 2022 scegliendo tra emergenti, pubblicazioni edite, di narrativa o poesia, con uno specifico bando che verrà reso noto nei prossimi mesi.

Gli incontri con gli autori

Il primo appuntamento con l’autore è in programma alle ore 15.30. Dopo il consueto saluto delle autorità, infatti, Sveva Casati Modignani presenterà il suo libro La Vigna di Angelica. A seguire, alle 16.30, sarà la volta di Giuseppe Festa e del suo I lucci della via lago. Alle 18.00 chiude la kermesse Alberto Fossadri con il romanzo storico Congiure in Franciacorta. Al termine delle presentazioni, degustazione di Franciacorta in abbinamento a prodotti tipici.