Il migliore panettone del mondo sarà svelato a Roma il 10 ottobre

Il 10 ottobre, a Roma, si decreterà il migliore panettone del mondo. A incoronare il vincitore sarà la Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) che ha anche organizzato la competizione. Sede della manifestazione, il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi. Quattro le categorie di premio: panettone classico, innovativo, decorato e gluten free. A giudicare, sarà un pool di 10 campioni del mondo di Pasticceria.

Una giuria di eccellenza

Più nel dettaglio, ecco i nomi dei giudici chiamati a decidere attraverso una serie di assaggi chi potrà fregiarsi del titolo di "Miglior panettone del mondo":

Roberto Lestani, presidente di giuria;

Matteo Cutolo;

Paolo Molinari;

Enrico Casarano;

Claudia Mosca;

Gianluca Cecere;

Francesco Luni;

Luca Borgioli;

Pasquale Pesce;

Ruggiero Carli.

Di fronte a loro, concorreranno partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Oltre la vittoria, un certificato di qualità

Al di là del premio in sé, quello che fa della manifestazione targata Fipgc un vero evento da non perdere è l'attestato di qualità che un riconoscimento del genere garantisce. Grazie al lavoro dell'Equipe Eccellenze, infatti, Fipgc promuove ed eleva il livello professionale dell'alta pasticceria, gelateria e cioccolateria mediante dimostrazioni, fiere, corsi di formazione, eventi, allenamenti (di squadra o singoli) e molte altre attività. In particolare, le competizioni mettono alla prova competenze, coordinamento, tecnica e fantasia dei pasticceri, sotto l’osservazione della giuria che emette la propria valutazione, in funzione di tutto il flusso della lavorazione, dall’elaborazione al termine del proprio lavoro. Federazione è quindi un passaggio imprescindibile per chiunque voglia cimentarsi sia per passione che per formazione, quest’ultima sostenuta dal Ministero dell’ Istruzione come nel caso dei campionati alberghieri.