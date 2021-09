Tra aromi, degustazioni e tour nei locali storici a Torino è l'ora del ... caffè

Quarta edizione del Salone Internazionale del Caffè sabato 11 e domenica 12 settembre a Torino in Piazza San Carlo. Ricco è il palinsesto di quest’anno che, tra pastry chef, maestri gelatieri, autori e chef, accoglie professionalità di svariato tipo che hanno un unico e solo obiettivo: fare cultura intorno al caffè. Partner dell’evento sarà l’associazione di riferimento per la qualità del caffè a livello mondiale Sca Italy (Specialty Coffee Association Italiana). Fra le altre cose ci sarà anche spazio per primi piatti con il caffè, presentazioni di libri, racconti di progetti unici nella loro originalità, analisi sensoriali, sistemi di estrazione alternativi, assaggi e degustazioni, cocktail a tema e dolci.

L'11 e 12 settembre a Torino scocca l'ora del ... caffè

Gli ospiti del Salone Internazionale del Caffè

Tra gli ospiti:

Andrea Besuschio (Pasticceria Besuschio);

Gianluca Fusto (Fusto Milano);

Michelangelo Mammoliti (Chef due stelle Michelin, La Madernassa);

Paolo Griffa (Chef una stella Michelin, Petit Royal);

Alberto Quadrio (Chef, Cucine Nervi);

Paolo Brunelli (Paolo Brunelli Combo, presidente della Compagnia Gelatieri);

Dennis Zoppi (Bartender, Zoppi Distillery);

Tommaso Cecca (Store Manager & Head Bartender, Camparino in Galleria);

Fabio Verona (Formatore sul caffè) che presenta il suo libro Professione barista pubblicato da Tecniche Nuove;

Petunia Ollister (Instagrammer);

Damian Burgess (Freelance coffee consultant and trainer);

Manuela Fensore (Campionessa mondiale di latte art e latte art grading system 2019);

Carmen Clemente (Campionessa italiana di latte art 2020).





Per le vie del centro, fra le atmosfere bohémien dei caffè storici

Il secondo weekend di settembre, gli appassionati del caffè potranno partecipare al Tour dei Caffè Storici: un affascinante itinerario nel cuore della città, per conoscere la storia dei più importanti caffè, ancora oggi ricchi dei loro arredi e decori originali. Ricette golose e aneddoti curiosi faranno rivivere l’atmosfera bohémien della capitale del regno sabaudo. Le visite sono organizzate da Turismo Torino e Provincia in collaborazione con Theatrum Sabaudie.

Immersione a 360° nel mondo Lavazza

Inoltre a tutti i coffee lovers sarà offerta la possibilità di vivere una vera coffee experience, che inizierà in piazza San Carlo, cuore del Turin Coffee Festival, dove sarà possibile degustare speciali ricette di caffè, per poi proseguire al Museo Lavazza, per un'immersione a 360° nella cultura globale del caffè, con visite guidate. Navette dedicate accompagneranno i visitatori da Piazza San Carlo, al Museo Lavazza con partenze fisse. Per partecipare è necessario essere muniti di green pass e prenotarsi.