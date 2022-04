Voglia di mare? Al Papeete Beach tra Spring Break e White Hot Party

Dopo il successo assoluto di Pasqua Marittima, l'evento di tre giorni che da sempre dà il via alla stagione delle vacanze a Milano Marittima (Ra) e che è stato celebrato anche nel metaverso in collaborazione con Reverso e Face Off, Papeete Beach continua a far divertire anche prima dell'inizio ufficiale dell'estate 2022.

Al via la stagione del Papeete Beach



Spring Break in Riviera

Fino al 25 aprile 2022 prende infatti vita il lungo weekend dello Spring Break, tutto da vivere al mare tra sole, mare, show, performer, food & drink, spettacoli, sunset ritual, musica, dj set... Il tutto in stile Papeete Beach, ovvero pop & chic.



Dopo due stagioni non facili a causa della pandemia, ragazze e ragazzi sono tornati a vivere il rito della musica in spiaggia con amiche e amici, proprio dove in Italia è nato oltre vent'anni anni fa, al Papeete Beach.



White Hot Party il 1°maggio

Ovviamente il divertimento continua anche il weekend successivo, che culmina nei beach party di sabato 30 e domenica 1° maggio 2022, White Hot Party. Come sanno i tanti frequentatori del Papeete Beach, infatti il divertimento di questo hot spot, ogni weekend raddoppia: non culmina solo nel sabato notte che precede la domenica. Ancor prima delle vacanze estive, si fa festa con stile on the beach, sia il sabato, sia la domenica, da mattino a sera inoltrata. E si mettono insieme in un continuo "remix" tutti gli elementi che Papeete Beach giustamente scrive sul suo profilo Instagram: sun, beach, music, style, fun, food...



Il restyling

Papeete Beach è poi appena stato sottoposto ad un restyling: oggi è ancora più bello ed ecosostenibile. Inoltre, i servizi sotto l'ombrellone e nella nuova food court sono all'altezza delle aspettative dei più esigenti: colazione calda o fredda servita al lettino, cucina romagnola che incontra le tendenze internazionali e propone sia piadine gourmet sia poké...



A tutta musica aspettando l’estate

Ma che fare tra una giornata di relax e l'altra, tra un party al tramonto e l'altro, al Papeete Beach? Che fare aspettando la riapertura di Villapapeete, il giardino sonoro di Milano Marittima, prevista per sabato 28 maggio 2022? È semplice: si può ascoltare Radio Papeete, emittente che trasmete live dalla spiaggia h24. L'alternativa è Spotify, per rilassarsi o muoversi al ritmo di Papeete Weekend, playlist da ben 80.000 follower... E ovviamente, è in arrivo anche la 34esima compilation firmata Papeete Beach, un must pubblicato da Sony Music Italy che segna le tendenze musicali dell'estate.



Papeete Beach

Via Terza Traversa Pineta 281 - 48015 Milano Marittima (Ra)

Tel 348 9700555

www.papeetebeach.com