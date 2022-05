È partito l'Extravergine Tour con gli Oli d'Italia del Gambero Rosso

In occasione della presentazione della dodicesima edizione della guida Oli d’Italia 2022 è stato presentato l’Extravergine Tour del Gambero Rosso, un giro d’Italia dei migliori extravergine. Per tutto il mese di maggio, grazie al coinvolgimento delle Gambero Rosso Academy, una serie di iniziative e appuntamenti valorizzeranno le migliori etichette dell’evo italiano a Torino, Milano, Roma, Napoli, Lecce e Palermo. Inoltre, in ognuna delle 6 città sarà possibile degustare e scoprire i protagonisti di questo tour esclusivo.

Oli d'Italia: le aziende dell'Extravergine Tour

Le aziende olearie che parteciperanno sono:

Liguria: Domenico Ruffino; Trentino: Frantoio di Riva; Toscana: Anna Ciacci, Frescobaldi, Frantoio Moro, La Seggianese, La Sala del Torriano, Borgo Riparossa; Marche: Montecappone; Umbria: Farchioni Olii; Lazio: Agresti 1902; Abruzzo: Tommaso Masciantonio - Trappeto di Caprafico, Tenuta Masciangelo, Agro Alimentare Valle Trigno; Molise: Castelboom; Puglia: Olio Roccia dei F.lli Roccia, Albori, Agrimaggiore, Oleificio Coop. Riforma Fondiaria Serranova; Basilicata: Frantoiani del Vùlture, Elena Fucci; Calabria: Tenute Librandi Pasquale; Sicilia: Frantoi Cutrera, Titone, Francesco Di Mino; Sardegna: Accademia Olearia.

Il Tour parte da Torino: gli appuntamenti

Il Tour parte proprio da Torino con la “Settimana dell’extravergine” dal 2 al 6 maggio: in alcune botteghe, enoteche e ristoranti piemontesi saranno esposti e si potranno degustare una selezione di Oli delle aziende protagoniste. La Settimana dell’extravergine si concluderà con un evento speciale di degustazione, sabato 7 maggio, presso la Piazza dei Mestieri, dalle 15 alle 19 (operatori del settore/stampa dalle 15 alle 16.30, dalle 16.30 alle 19 pubblico). All'evento saranno presenti i curatori della guida Indra Galbo e Stefano Polacchi. L'evento si svolgerà con banchi d'assaggio dove si potranno apprezzare gli oli e altri prodotti, affiancati da qualche azienda di vino.

La guida traccia la mappa dei migliori oli extravergine Made in Italy. Per il quarto anno la guida è edita in italiano e in inglese e si conferma uno strumento indispensabile per la sua capacità di sintesi e facilità di lettura degli oli e delle aziende recensite. 482 le aziende presenti con 861 oli extravergine di altissima qualità e 217 le Tre Foglie e 271 le Due Foglie Rosse, ovvero le etichette che sono sulla soglia della perfezione. 26 i premi speciali, 29 le aziende che hanno ricevuto La Stella, il simbolo assegnato ai produttori premiati con le Tre Foglie per 10 anni.