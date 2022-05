Ad Alghero Doc Weekend vino e territorio si raccontano

Il vino è il territorio. È la cultura e la storia di un popolo, soprattutto in un luogo come la Sardegna e la Nurra Algherese in cui la vite è presente da millenni e la sua coltivazione sembra quasi perdersi nella memoria del tempo, presente praticamente da sempre. È da questo assunto fondamentale che prende il via Alghero Doc Weekend, l’iniziativa organizzata dal Consorzio Tutela Vini di Alghero Doc e dal Consorzio Turistico Riviera del Corallo (con il patrocino del Comune di Alghero e finanziato dalla Regione Sardegna) che invaderà la città di Alghero dal 6 all’8 maggio 2022 con un’onda di vino, convivialità e sapori.

Alghero Doc Weekend dal 6 all'8 maggio

L’evento, come sottolineato nella conferenza stampa di presentazione del 4 maggio, è un apripista per un nuovo modo di concepire e proporre il turismo enogastronomico sul territorio. Il fondatore vivo e attivo di un sistema senza precedenti che vede insieme le il Consorzio di Tutela e le sue cantine (pilastro economico del territorio algherese), il tessuto commerciale della città tanto quanto quello sociale (partner importanti dell’evento sono Confcommercio-Fipe, Fondazione Alghero, Ipsarr Alghero e il Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico) e le istituzioni, forti e sale al fianco degli organizzatori.

Il programma completo

Venerdì 6 maggio

FRIDAY WINE TOUR nel CENTRO STORICO

Dalle 17.30 alle 22.00: partecipa al tour itinerante per le isole del vino nel centro storico di Alghero!

MASTERCLASS ALGHERO DOC

Dalle 19.00, Istituto Alberghiero E. Lussu

Una masterclass dedicata a Cinque vini Alghero DOC.

Sabato 7 maggio

WORKSHOP: UN TURISMO DOC!

Alle 10.30, Sala Convegni Fondazione Alghero

Workshop per imprenditori e professionisti del settore vino: scopri le opportunità turistiche del mondo del vino e le possibilità date da un’area Alghero DOC.

WINE BUS TOUR: VISITA LE CANTINE DELL’ALGHERO DOC!

Dalle 14.30 alle 18.30: prendi il bus dei vini Alghero DOC e scopri le cantine del consorzio!

Due percorsi a disposizione:

TOUR GIALLO

Prevede la visita delle cantine:

Tenute Delogu || Azienda Agricola Ledà || Cantina Santa Maria La Palma

TOUR VERDE

Prevede la visita delle cantine:

Cantina Santa Maria La Palma || Cantine Gabriele Palmas || Sella&Mosca

SATURDAY WINE TOUR nel CENTRO STORICO

Dalle 17.30 alle 22.00: partecipa al tour itinerante per le isole del vino nel centro storico di Alghero!

Domenica 8 maggio

WINE BUS: VISITA LE CANTINE DELL’ALGHERO DOC!

Dalle 9.30 alle 14.30: prendi il bus dei vini Alghero DOC e scopri le cantine del consorzio!

Due percorsi a disposizione:

TOUR ARANCIONE

Cantina Santa Maria La Palma || Sella & Mosca || Azienda Agricola Ledà

TOUR AZZURRO

Sella & Mosca || Gabriele Palmas || Tenute Delogu

Info e prenotazioni: Qui