Verdure in concerto! The vegetable orchestra a Piossasco

The vegetable orchestra: l'unica Orchestra al mondo che utilizza strumenti ricavati da verdura fresca si esibisce sabato 7 maggio alle 21 sul palco de Il Mulino di Piossasco (To). L’originalissima e unica esibizione si tiene nell’ambito Arts & Green, la rassegna dedicata alla sostenibilità ambientale.

The vegetable orchestra. Foto: Heidrun Henke



L’orchestra che utilizza solo verdure

The vegetable orchestra è stata fondata nel 1998 a Vienna, dove da allora ha sede, ed è formata da Jürgen Berlakovich, Susanna Gartmayer, Barbara Kaiser, Matthias Meinharter, Jörg Piringer, Ingrid Schlögl, Ulrich Troyer, Tamara Wilhelm, Martina Winkler. Tutti i membri sono musicisti, artisti visivi, designer, scrittori e le loro sonorità spaziano dal free jazz, al dub, all'elettronica sperimentale.



La formazione adopera esclusivamente verdure utilizzate come strumenti musicali: ad esempio, “zucche percussioni”, carote intagliate come flauti dolci, “melanzane nacchere”, e i “cucumberphones”, sorta di strumenti a fiato ricavati da zucchini, carote, e peperoni. Le loro sonorità spaziano dal free jazz, al dub, ed all'elettronica sperimentale.



Ogni volta un concerto irripetibile

Esegue concerti in tutto il mondo e l’utilizzo di strumenti realizzati con verdure fresche rende ogni concerto musicalmente ed esteticamente unico. Tutti gli strumenti utilizzati sono esclusivamente di origine vegetale: da materiale vegetale sia fresco che essiccato come carote, porri, sedani rapa, carciofi, zucche essiccata e bucce di cipolla. Tutti questi componenti vengono utilizzati per costruire strumenti organici e generatori di suoni che di solito durano solo un concerto o un giorno in studio.



Oltre alle verdure, vengono utilizzati vari utensili come giradischi o trapani elettrici per creare rumori insoliti e per aggiungere consistenza inaspettata alla musica.



I suoni prodotti dagli strumenti vegetali sono sorprendentemente multistrato: trasparenti e scoppiettanti, striduli e massicci, oscuri e ipnotici, funky e groovy - una moltitudine eterogenea di gemme acustiche e suoni strani e sconosciuti la cui origine organica non è sempre immediatamente riconoscibile.

La formazione adopera esclusivamente verdure



Obiettivo: sostenibilità

La rassegna Arts & Green si pone l’obiettivo di far diventare il teatro un luogo di riflessione sui temi della sostenibilità ambientale, affrontando le tematiche ambientali attraverso diversi linguaggi e rivolgendosi ad un pubblico vario, dagli adulti ai bambini: la drammaturgia contemporanea, la musica, il documentario, il canto, la commedia, la favola ed è propedeutica al Festival del teatro a pedali che si terrà dal 21 al 25 giugno 2022 con un ricco programma, laboratori per ragazzi e bambini, aperitivi con esperti e spettacoli alimentati dalla pedalata del pubblico. La biglietteria è attiva presso il Teatro Il Mulino di Piossasco (Via Riva Po 9) martedì 12-14, mercoledì 16-20, giovedì 16-18.



Per www.mulinoadarte.com