Il Messico ospita fino a domenica 17 luglio il “Festival internazionale del film sulla cannabis di Città del Messico”, con annesso mercatino di prodotti a tema, in un Paese in cui i tribunali, ma non le autorità politiche, si sono pronunciati a favore della depenalizzazione.



Il festival presenta film, documentari e fiction, tavole rotonde e workshop su temi legati alla cannabis.



Fonte: askanews