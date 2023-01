Viterbo e Fuscia, i laboratori di educazione alimentare dal 5 al 6 gennaio

Continuano con gli ultimi due appuntamenti gli eventi della condotta Slow Food Viterbo e Tuscia patrocinati dalla Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. Si inizia il 5 gennaio con il laboratorio del gusto dove i cuochi dell’alleanza Maurizio Grani e Vittoria Tassoni realizzeranno delle ricette antispreco e illustreranno nuove formule per riutilizzare le pietanze avanzate durante i giorni di feste. Per questa occasione i piatti saranno abbinati ai vini di Podere Grecchi con una degustazione a cura della Fisar Viterbo e condotta dal sommelier Enrico Zamboni. Ad aprire il laboratorio del gusto gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia che ci parleranno di economia circolare e ci guideranno alle buone pratiche antispreco. Per il giorno della Befana, tornerà la cuoca dell’alleanza Vittoria Tassoni con un laboratorio di educazione alimentare pensato per i bambini.

Viterbo, la città che ospietrà lo Slow Food

Quando: 5 – 6 gennaio 2023

Dove: ex Chiesa degli Almadiani a Viterbo, in piazza Martiri d’Ungheria

Orari: Giovedì 5 gennaio 2023: dalle 16,00 alle 19,00 - Venerdì 6 gennaio 2023: 16,00 – 17,00 e 17,15 – 18,15

Costo: Evento gratuito

Info: Camera di Commercio Rieti e Viterbo - Slow Food Viterbo e Tuscia