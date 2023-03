HoReCoast, alla stazione marittima di Salerno l'evento fa il suo debutto al sud

Mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, presso la stazione marittima di Salerno, si terrà la decima edizione di HoReCoast (www.horecoast.it), la prima fiera evento dell’Horeca nel sud Italia rivolta ai professionisti ed agli operatori dei settori alberghiero, ristorativo e ricettivo in genere, promossa dal Consorzio HoReCoast (costituito dalle aziende Lamberti Food, De Luca Attrezzature per la ristorazione e dall’agenzia di comunicazione MTN Company).

HoReCoast, il 12 ed il 13 aprile a Salerno

Come da sua mission, anche quest’anno HoReCoast svelerà a professionisti ed operatori del mondo Ho.Re.Ca. i trend e le tecniche innovative per affrontare efficacemente i rinnovati mondi della ristorazione, dell’ospitalità e dell’accoglienza. Ma lo farà con una formula diversa: rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno saranno presenti alla Stazione Marittima di Salerno solamente le “eccellenze” di HoReCoast, ossia aziende selezionate dal Consorzio le quali si confronteranno con gli operatori del settore in quello che diventerà un vero e proprio “Salone delle Eccellenze” (da qui il tema dell’edizione corrente).

La storia del progetto "itinerante"

Fin dalla sua nascita, 2014, la fiera evento HoReCoast si pone come un progetto itinerante, fatto per scoprire ogni anno nuovi luoghi ed è punto di incontro tra professionisti del settore. Dopo Amalfi - Hotel La Bussola e Museo degli Arsenali (2014), Vietri sul Mare - Hotel Raito (2015), Battipaglia - Hotel San Luca (2016), Salerno - Lloyd’s Baia Hotel (2017), Sorrento - Grand Hotel Europa Palace (2018), Maiori - Pietra di Luna Hotel (2019), Cava de’ Tirreni - Mediterranea Accademia del Gusto per le dirette streaming (2021), Paestum - Hotel Ariston (2022), per la nona edizione la location scelta è Salerno. Qui il 12 e il 13 marzo 2023 tutti i player del settore Ho.Re.Ca., all’interno della Stazione Marittima, potranno visitare gli spazi espositivi di 50 aziende nazionali ed internazionali, confrontarsi con le principali associazioni di categoria e seguire show cooking e masterclass di esperti del settore.

L'edizione 2023

HoReCoast 2023 punterà l'attenzione sulle procedure lavorative e sulle novità di prodotti ed attrezzature per l’ambito Ho.Re.Ca. alla luce, anche e soprattutto delle rinnovate abitudini e trend in ambito ristorazione, accoglienza ed ospitalità. Spazi espositivi, show cooking e laboratori dedicati al food e al mixology caratterizzeranno la manifestazione, che si pone come uno dei momenti più attesi del settore, e favoriranno la relazione tra tutti gli operatori della filiera: dai produttori agli utilizzatori. La possibilità di partecipazione in qualità di visitatore è riferita esclusivamente a professionisti ed operatori del settore. Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente attraverso il sito https://www.horecoast.it/registrati/, così da saltare la fila all’ingresso. Sul sito ufficiale saranno a breve pubblicati il programma e la lista completa delle aziende espositrici.