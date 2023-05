Il Riva Restaurant & Lounge Bar ospiterà il Grand Chapitre d'Italia

Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina (Cz) è stato scelto da La Confrérie du Sabre d'Or, l’esclusivo club del Sabrage (l’arte di stappare le bottiglie di Champagne con un colpo di sciabola), per ospitare il Grand Chapitre d'Italia 2023 il prossimo 30 giugno. Durante l’evento verranno onorati sette nuovi associati e Roberto Gallo, il proprietario del Riva, verrà insignito della nomina di Connetable per la Regione Calabria. Una carica importante a riconoscimento del suo impegno e valore, grazie alla quale potrà introdurre nuovi associati alla confraternita e acconsentire all'apertura di nuovi caveau.

I nuovi cavalieri della Confraternita appena nominati

Saranno presenti i membri del Gran Consiglio di Francia: l'ambasciatore svizzero Mirko Rainer, attuale detentore del Guinness World Record per il maggior numero di bottiglie di Champagne sciabolate in un minuto, l'ambasciatore statunitense Philippe Milgrom, l'ambasciatore britannico Justin Rhodes, l'ambasciatore mauriziano Ravin Unthiah e il governatore dell'Asia Henri Wilder.

Roberto Gallo riceve l'investitura di Maître Sabreur

Riva riconosciuto Caveau de Sabrage

Il Riva è stato riconosciuto lo scorso anno Caveau de Sabrage, Custode della sciabola, direttamente dal Gran Maestro di Francia per conto de “La Confrérie du Sabre d’Or” mediante una cerimonia ufficiale. In quell’occasione sono stati conferiti i titoli di Maître Sabreur a Roberto Gallo, in quanto titolare del Riva, e i titoli di cavalieri ai suoi collaboratori.

Un colpo netto di sciabola e tappo e gabbietta volano via

Promuovere lo Champagne e le eccellenze francesi

Da allora il Riva si è impegnato a promuovere Champagne ed eccellenze francesi attraverso iniziative di carattere formativo, apportando ulteriore valore alla confraternita. Questo, unito allo stile del ristorante, ha portato il Consiglio di Francia a scegliere di celebrare il Grand Chapitre D'Italia 2023 presso il Riva Restaurant. Nell'era napoleonica il Sabrage, l'arte di sciabolare, nacque per festeggiare le battaglie vinte. Un colpo netto della Sabre lungo il collo della bottiglia e il tappo che vola via. Un movimento elegante che genera gioia e allegria.

Ristorante Riva

Via Aldo Moro - 88042 Falerna Marina (Cz)

Tel 0968 407870