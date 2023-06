A cena con il tuber aestivum: 5 chef maceratesi nella meravigliosa Abbazia di Sant'Urbano

Il 28 giugno, nella suggestiva Valle di San Clemente ad Apiro nella Abbazia di Sant'Urbano, si terrà un'indimenticabile serata sotto le stelle. Saranno proposti sei straordinari piatti a base di tartufo nero estivo, per una notte da sogno.

Chef rinomati della regione Marche, tra cui Massimo Garofoli del ristorante Mescola, Michela Domizi della Sella di Pitino, Rodrigo Staffolani di Misidia, Diego Ciciliani dello Smeraldo e Mirko Pezzanesi del Casolare dei Segreti, presenteranno la cucina marchigiana a base di tartufo estivo

L'obiettivo principale dell'evento è far conoscere il tartufo tutto l'anno e svelarlo nelle sue varie declinazioni nei piatti di carne e pesce, creando un'armonia perfetta con i vini marchigiani. Questo straordinario ingrediente sarà protagonista della serata, con l'obiettivo di trasmettere eleganza e raffinatezza in un contesto meraviglioso come le residenze storiche delle Marche, ville e abbazie cariche di storia.

La serata sarà accompagnata dalla narrazione del direttore artistico dell'Accademia del Tartufo nel Mondo, Giuseppe Cristini, che insieme alla Regione Marche, Atim e Marche Outdoor ha creato il marchio "Tartufo tutto l'anno". Questo marchio promuove il tartufo durante tutti i mesi dell'anno e rappresenta le otto varietà di tartufo commestibile.

Ecco il menu della serata:

Aperitivo: Pane della Valle di San Clemente con olio.

Antipasti: Cuore di vitello con crema di parmigiano e tartufo nero estivo. Chiocciole di Terra con crumble al cioccolato e tartufo nero estivo.

Primo: Tortello di caccia con zafferano di Matelica e tartufo nero estivo.

Secondo: Maialino alla brace con zuppetta di rana pescatrice, fave e tartufo nero estivo, emulsione di mela fermentata e kombucha.

Pre-dessert: Pecorino di Apiro con miele dello Smeraldo e tartufo nero estivo.

Dolce: Namelaka di funghi e tartufi con crumble di nocciole e cacao amaro, accompagnato da una mou al Remy Saint Martin.

Il costo della serata è di 60 euro a persona e i posti sono limitati. Per effettuare una prenotazione, si prega di chiamare il Ristorante Lo Smeraldo dello chef Diego Ciciliani al numero 3381293628 entro domenica 25 giugno.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it