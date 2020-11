A BolognaFiere un grande evento per i professionisti del vino

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 10:26

“B

I buyer incontrano il vino

Emirati Arabi Uniti

Hong Kong

Giappone

Cina

Korea del Sud

Stati Uniti d’America

Canada

Serbia

Russia

Danimarca

Germania

Austria

Francia

Belgio

Paesi Bassi

Spagna

Romania

Brasile

Come nasce il progetto

Le Prugne della California

iennale internazionale del vino e Biennale internazionale del vino Bio - B2B Wine” è il primo grande evento B2B dell’anno dedicato al vino, interamente e rigorosamente rivolto agli operatori del settore., avrà la sua prima edizione il. Si tratterà di uno spazio espositivo completamente riservato alle aziende vinicole nella sede ideale per fare conoscere e pubblicizzare i loro prodotti ai buyer internazionali e nazionali.Una nuova fiera che ha come obiettivo dinel corso di due intense giornate di incontri, degustazioni, confronti e approfondimenti, finalizzati alla ricerca di nuove opportunità commerciali, all’avvio di innovative e fruttuose relazioni d’affari, in un ambiente appropriato, ad alta professionalità ed esclusivamente mirato al business to business.La manifestazione verrà realizzata in ogni caso perché ha un’importantesviluppata su una piattaforma che consente tutte le funzionalità della fiera tradizionale.Un approccio diverso:che saranno invitati dall’Italia e dai più grandi Paesi importatori. Alla “Biennale internazionale del vino e Biennale internazionale del vino Bio - B2B Wine” saranno presentiprovenienti dai mercati più ricettivi. Sarà un’occasione unica per i consorzi e le cantine per ampliare il loro business ed esplorare nuove opportunità.Queste le nazioni di provenienza dei buyer che hanno aderito al progetto:Biennale internazionale del vino e Biennale internazionale del vino Bio sono due eventi nati dalla: esperti del settore, esperti di organizzazione fieristica, esperti conoscitori di buyer internazionali e BolognaFiere. È quindi una mostra che può contare sull’esperienza e il know-how necessari per garantire la piena realizzazione di tutte le potenzialità che gli espositori si attendono da una manifestazione di questa portata.Biennale internazionale del vino e Biennale internazionale del vino Bio non nascono in competizione con le altre manifestazioni esistenti ma perin due intense giornate dedicate solo ed esclusivamente ai professionisti del settore. Ai saloni, ancorché appassionato e competente, ma solo gli addetti ai lavori del comparto vino. Questa premessa, chiara e inequivocabile, garantirà ai partecipanti di potersi concentrare in incontri (prefissati e non) operativi e orientati esclusivamente al business.Per informazioni: www.biennaledelvino.com