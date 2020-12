B/Open, a Verona torna il bio Focus su online ed export

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 12:44

/Open, rassegna dedicata al, dopo il soddisfacente risultato della prima edizione digitale, ritorna i prossimi 9 e 10 novembre 2021, confermando la formula di due giorni esclusivamente, che ha caratterizzato il debutto della start up di Veronafiere dedicata al bio. Un modello esclusivamentebusinessche il settore chiedeva e che ha permesso agli operatori di stringere contatti utili anche in ottica di, senza trascurare gli aspetti della formazione professionale e dei dibattiti online.Nella prima edizione digitale dila piattaforma online Veronafiere Plus (VF+) ha ospitato una community di oltre 800 operatori, collegati nelle due giornate dell’evento e fino al 30 novembre, 160 tra meeting e videocall con la partecipazione anche di 70internazionali selezionati da Veronafiere e da Ice-Agenzia.In due giorni di manifestazione (23-24 novembre) sono stati organizzati 21live, ai quali hanno partecipato 89, per un totale di 1.598 visualizzazioni del programma, grazie a contenuti che hanno saputo coniugare gli aspetti istituzionali, di programmazione comunitaria, fino agli aspetti più tecnici e di taglio, in cui sono risultati evidenti gli sforzi delle imprese, degli Enti certificatorie dell’Università in chiave di ricerca eNon solo, naturalmente, ma fari puntati anche sullae sul mercato degli integratori alimentari. Filo conduttore di B/Open la qualità degli eventi, rivolti esclusivamente a unprofessionale, addetti ai lavori, stampa, e la finalità business. La formula digitale aveva già dato ottimi risultati nel percorso di avvicinamento all’evento, attraversodedicati a tematiche specifiche per le imprese del settore, dalle opportunità di finanziamento alla Blockchain,fino alle certificazioni necessarie per l’export di prodotti biologici Made in Italy. Anche per la rassegna 2021 sarà previsto l’affiancamento online della piattaforma, così da offrire una ulteriore formula di