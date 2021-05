Cheese, 4 giorni di assaggi a Bra per scoprire il mondo dei formaggi

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 10:30

C

Cheese, in programma dal 17 al 20 settembre

, l'evento internazionale dedicato aia latte crudo e alle forme del latte, è in programma dal 17 al 20 settembre 2021 a Bra (Cn). Gli organizzatori,, sono già all’opera per adattare i format storici di Cheese e rendere ogni occasione di conoscenza,ed educazione un momento da vivere in presenza e in. Non mancheranno infatti i grandi classici: ile la Via degli Affinatori, punto di riferimento per appassionati e, ledi approfondimento e i momenti ludici per famiglie e bambini, per ricreare quel clima magico che per quattro giorni l’appuntamento braidese ci regala.La manifestazione è da sempre avanguardia nel dibattito intorno aldi qualità, grazie alla partecipazione di pastori,, stagionatori e affinatori che si confrontano, sui palchi ufficiali delle conferenze e negli incontri informali, con, negozianti, tecnici e accademici, italiani e stranieri.Cheese 2021 ci sarà e il programma sarà presentato a metà luglio.Per informazioni: cheese.slowfood.it