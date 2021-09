Emozioni dal Mondo, Merlot e Cabernet internazionali all'assaggio per la medaglia d'oro

Torna anche quest’anno quello che da 16 anni è un appuntamento concorsuale importante nel mondo del vino: il Concorso Enologico Internazionale "Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme" che si svolgerà a Bergamo dal 14 al 16 ottobre 2021. Anche questa edizione è organizzata da Vignaioli Bergamaschi S.c.a. in collaborazione con il Consorzio Tutela Valcalepio, con il patrocinio e secondo le severe regole dell’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (Oiv) e con la collaborazione scientifica del Centro Studi Assaggiatori. Entro il 30 settembre dovranno pervenire presso Vignaioli Bergamaschi la documentazione richiesta dal regolamento e i campioni di vino.

Una foto dell'edizione 2020

Merlot e Cabernet protagonisti della kermesse

Ormai questo Concorso è diventato un riferimento enologico dal momento che si tratta dell'unico al mondo dedicato a Merlot e Cabernet, coltivati in ogni angolo della terra, che possono essere in blend, in purezza e anche come incroci (tipo Rebo o Incrocio Terzi). Per la tipologia dei vini partecipanti, il Concorso non vanta migliaia di campioni ma per le aziende vinicole che vorranno mettersi in gioco per ottenere le ambite medaglie sarà una bella sfida in quanto da qualche anno la qualità dei campioni si è rivelata così alta che si sono potute assegnare solo medaglie d’oro.

I dettagli che hanno fatto grande il Concorso

Diversi i punti di forza del Concorso:

Prestigio del vino e della cantina che ottiene una medaglia di un Concorso che ormai ha raggiunto notorietà e prestigio internazionale;

Maggior numero di giurati rispetto al numero di campioni, che garantisce l’autorevolezza dei giudizi;

Si svolge con la supervisione scientifica del Centro Studi Assaggiatori di Brescia e dell’Università Cattolica di Piacenza;

Diventa momento di promozione del territorio svolgendosi ogni anno in un comune differente della bergamasca;

svolgendosi ogni anno in un comune differente della bergamasca; Durante i tre giorni del Concorso Enologico, vengono organizzate visite turistiche e tecniche, nel corso delle quali i degustatori hanno modo di entrare in contatto con le realtà turistiche e produttive del territorio. Infatti, il primo giorno, nel pomeriggio, si effettuano visite mirate. Il secondo, di mattina, si svolge il concorso e nel pomeriggio si continuano le visite. Alla sera, cena di gala sempre in una location di grande prestigio che varia ogni anno;

Il terzo giorno, sabato mattina, si svolge un importante convegno su argomenti riguardanti il vino, al termine del quale si proclamano i vincitori i cui vini nel pomeriggio sono messi a degustazione al pubblico.





Sergio Cantoni

L'ideatore Segio Cantoni: «Da qui passa lo sviluppo dei vini bergamaschi»

Di questo Concorso, particolare e unico, si deve dare merito all’enologo Sergio Cantoni, tra l’altro direttore del Consorzio di Tutela Valcalepio, che nel 2004 l’ha voluto fortemente, inizialmente per valorizzare e far conoscere i vini del territorio della provincia di Bergamo i cui vigneti hanno come vitigni principali appunto il Merlot e il Cabernet. «Sedici anni fa non potevo immaginare, anche se lo speravo, che il Concorso Emozioni dal Mondo potesse diventare un riferimento enologico mondiale e sono sicuro che lo sviluppo in qualità e piacevolezza dei vini bergamaschi siano in gran parte dovuti al Concorso, al potersi paragonare ad analoghi vini provenienti da tutto il mondo», ha confidato Cantoni.