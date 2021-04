Giornata mondiale dello yoga, dagli hotel tante proposte

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 17:30

I

Cesenatico, lezione di yoga sul lido privato dei Ricci Hotels - Foto Julien Zaccardi

La cornice delle Dolomiti

Alto Adige, yoga presso Haller Suites & Restaurant - Foto Santifaller

Lezioni in riva al mare

l 21 giugno si celebra la, una disciplina che aiuta a trovare un equilibrio fisico e mentale, diminuisce stress e stati di ansia, migliora la qualità del sonno e l'umore, oltre a rinforzare il fisico. Per questoIn Alto Adige, a Kranebitt (Bz), sopra Bressanone,struttura a terrazzamenti immersa in un vigneto, propone lo yoga sul tappetino d'erba della vigna, guidati da un team di insegnanti di yoga, tra grandi spazi e un orizzonte a perdita d'occhio. Da giugno il programma è settimanale: dal saluto al sole di primo mattino o al tramonto. A volte la sessione è accompagnata da uno spuntino AperO o dalla colazione insieme al gruppo.Sempre in Alto Adige, a San Vigilio di Marebbe (Bz), all'che sorge all'ingresso del grande Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies ed è incorniciato dalle Dolomiti, una volta alla settimana l'istruttrice propone il “saluto al sole” sulla terrazza Zen. Il relax continua poi tra i 2500 metri quadrati dedicati al benessere, tra piscine, saune e aree lounge e con il programma di escursioni guidate giornaliere nell'abbraccio della natura.Sul Lago di Garda svetta il(Tn), hotel 5 stelle che quest'anno, come novità, propone una vacanza yoga incentrata sul benessere e sulla cura del corpo. La proposta comprende 2 pernottamenti con prima colazione inclusa, 2 lezioni di yoga con istruttore nel giardino (ogni lezione dura 50 minuti), tappetino e accessori per facilitare nella pratica e per il raggiungimento delle posizioni, 2 centrifugati detossinanti ideali per calmare e purificare corpo e mente al termine della lezione. E ancora ingresso alla Cxi spa fino a mezzogiorno del giorno di partenza.A Cesenatico (Fc) la grande spiaggia si srotola davanti agli occhi degli appassionati di yoga come un lunghissimo tappetino. È qui, al mattino presto, nelche si svolgono 2 o 3 volte a settimana le lezioni che fanno parte del ricco programma di attività degli Hotel Valverde, Sport e Nettuno. L’insegnante propone una serie di posizioni e tecniche di respirazione adatte anche ai principianti, che, oltre a donare salute, forza e longevità, apportano grandi benefici alla mente.In Molise, l’a Castel del Giudice (Is) organizza escursioni nei meleti biologi Melise con momenti di yoga nella natura. I partecipanti a seguito della guida ambientale escursionistica, a partire dalla terrazza panoramica di Borgotufi, attraversano il paese per incamminarsi lungo un sentiero tra boschi e meleti fino al fiume Sangro. Il percorso prosegue tra le mele, con tappe all'Apiario di Comunità, al Giardino delle Mele Antiche e nel luppoleto della birra agricola Maltolento. Infine, giunti in una radura, si partecipa a una lezione di yoga con l'insegnante.Per informazioni: www.byhaller.com