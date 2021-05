L’Era di maggio tra vino e piante: Luca Maroni all’Orto Botanico di Roma

Pubblicato il 08 maggio 2021 | 15:18

inalmente una bella giornata all’aria aperta per i romani, accorsi numerosi fin da questa mattina negli spazi dell’: un’occasione unica per immergersi nella natura e respirare la bellezza della fioritura, nei giorni più rigogliosi di primavera. In vista della bella stagione, la Sens Eventi diè, infatti pronta ad accogliere il pubblico, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, per due appuntamenti culturali all’aria aperta. Nel mentre è uscitaOggi e domanie degli angoli più segreti dell’Orto Botanico, ma anche laboratori per adulti e bambini e intrattenimenti musicali.Passeggiando tra i viali alberati dell’Orto, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare Cristina di Svezia, un’opera architettonica vivente in cui un flusso di acqua incessante colpisce ripieni rigenerati da materiale di scarto producendo una soave melodia.E ancora,a cura di Cartartist e del Marf (Museo dell’Arte del Riciclo di Formello). Suggestivo sarà anche lo spazio, dedicato ai più piccoli, a cura di Sergio Bellanza dell’Accademia delle Arti Erboristiche: un magico gioco alla scoperta del fascino delle erbe, piante e fiori.che accompagnerà le giornate all’Orto insieme alle note rinascimentali e barocche, a cura degli studenti del Liceo Statale Musicale Farnesina.Spazio anche alla cultura con un importante spazio di approfondimento a carattere scientifico: la presentazione del libro “Alberi monumentali di Platanus Orientalis nell’area metropolitana di Roma” di Loretta Gratani e Flavio Tarquini.Non mancherà poi l’area ristoro per merende o spuntini, naturali, genuine e gustose.Sens Eventi in collaborazione con l’Orto Botanico di Roma, promuove e organizza la prima edizione dell’eventoAll’interno dell’incantevole Orto Botanico, il pubblico avrà modo diche animeranno le attività scientifiche e culturali che caratterizzeranno la manifestazione e potrà apprezzare la bellezza delle fioriture delle piante presenti, in mostra e in vendita.. Dopo il successo della prima edizione del 2019, l’Orto Botanico di Roma torna infatti a ospitare il magico momento in tre giornate di approfondimenti e degustazioni guidate alla scoperta della straordinaria potenzialità dei vitigni autoctoni, da sempre tema caro per Luca Maroni.A far da cornice ai vini, un’atmosfera unica e suggestiva, tra piante verdi e fiori rigogliosi, ammaliante musica dal vivo e da performance artistiche e una proposta gastronomica attenta e ricercata. Fiore all’occhiello, voluto e realizzato da Luca Maroni insieme a Museo Orto Botanico – Sapienza Università di Roma in partnership con Vivai Cooperativi Rauscedo. Si tratta del primo Museo Ampelografico italiano che ospita, in un’area dedicata all’interno dell’Orto Botanico, 2 piante di oltre 150 varietà di cultivar provenienti da tutte le regioni d’Italia. A queste sono state aggiunte 15 varietà di uva straniere più celebri al mondo. Il vigneto impiantato a partire dal 3 aprile 2018 viene coltivato con tecniche di agronomia biodinamica, a impatto ecologico-inquinante-chimico pari a zero.sulla nostra tavola domestica di ogni giorno». Esordisce con queste incisive parole Luca Maroni, analista sensoriale di fama internazionale, nell’introduzione delche, negli anni scorsi, chiamava a raccolta produttori, esperti del settore e wine lovers provenienti da tutta Italia.Per raccontare in modo rilassato e divertente la punta di diamante dell’enologia italiana,Gli episodi sono stati girati per raccontare una degustazione tra amici, in cui Luca Maroni racconta a Michele La Ginestra curiosità e aneddoti enoici da non perdere. Gli episodi sono pubblicati a cadenza settimanale sul canale Youtube I migliori vini italiani – Luca Maroni.Nulla ha, quindi, fermato la voglia di Luca Maroni di creare, anche per questo 2021,analizzate nel corso di questi 12 mesi secondo un veritiero e schietto metodo di degustazione basato sul principio logico che “la qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore”.In attesa che si possa tornare a brindare insieme, Luca Maroni ha scelto di pubblicare il suo Annuario nel rispetto dei suoi fedeli lettori e, in particolare, di quei produttori dediti al loro lavoro che, ogni giorno, con pazienza e amore si adoperano per realizzare al meglio i propri prodotti, «con una gioia nell’anima e una tensione alla qualità che pare non aver mai fine».«Non tutti i mali vengono per nuocere allora, in particolare se si considera che da un punto di vista qualitativo questa crisi globale dei consumi trova il vino italiano nella sua più fausta forma di sempre. Indefessi, i produttori hanno continuato a migliorare le tecniche di coltivazione del frutto e della sua enologica trasformazione recando ai profili varietali così diversificati delle magnifiche italiche uve tenori di consistenza, equilibrio e integrità eccellenti».Maroni ha quindi inserito quei vini, suddivisi regione per regione, che hanno dimostrato una qualità eccezionale, in grado di sprigionare, al naso e al palato, aromi e sentori di piacevolezza unica. Per ogni vino incluso nell’Annuario è espresso, oltre all’annata di vendemmia, al giorno della degustazione e alla descrizione delle percezioni rilevate all’assaggio, anche il punteggio in centesimi e la valutazione di consistenza, equilibro e integrità., con ben 400 pagine, 40 mila valutazioni e oltre 800 commenti conclusivi di Luca Maroni sulla produzione complessiva delle aziende vitivinicole. Si tratta dell’unica guida dedicata al vino in formato realmente tascabile.Non è tutto. In questo 2021,. Si tratta di una rassegna, di immediata e facilissima consultazione, dei primi vini italiani per vitigno e tipologia dei 10mila degustati quest’anno e realizzati dai circa 1300 produttori testati.I campioni che hanno conseguito in ogni categoria il punteggio centesimale più alto! 212 vini che per il loro livello di consistenza, equilibrio e integrità analitico sensoriale rappresentano la massima espressione qualitativa del relativo vitigno compositivo (autoctono o internazionale) e/o della relativa tipologia.“The best of the best” tra bianchi, rosati, rossi, dolci, spumanti e spumanti dolci secondo il Metodo di Degustazione creato da Luca Maroni. In questo piccolo estratto, di 128 pagine, sono riportate le valutazioni espresse in punti dei primi, secondi e terzi classificati per ogni tipologia. A questi, si affiancano i Top, i vini italiani che hanno conseguito il massimo punteggio raggiungibile nell’Annuario (99 punti)., effetto della sua composizione analitica assolutamente virtuosa.. La consistenza è il volume espressivo del vino, determinato dalla sua ricchezza in estratto secco; l’aspetto quantitativo della qualità, la persistenza e la longevità potenziale del vino. L’equilibrio è l’armonia fra i componenti, l’opportuno dosaggio fra le sostanze compositive tale che il gusto del vino risulti all’assaggio tanto morbido quanto acido+amaro. L’integrità è l’assenza nel gusto-aroma del vino di difetti di trasformazione enologica (sulfureo, acetoso, lattoso, svanito, legnoso) e di ossidazione. La qualità, la purezza, la fragranza dei componenti del vino esprimono la caratura tecnica e la longevità potenziale del vino. Tanto più consistente, equilibrato e integro il gusto del vino in esame, tanta più piacevole il suo gusto-aroma, tanto più alta la sua qualità organolettica e compositiva. La valutazione dell’Indice di Piacevolezza (IP) di qualsiasi vino si ottiene allora assegnando un punteggio da 1 a 33 ad ognuno dei 3 parametri determinanti la qualità: consistenza, equilibrio, integrità: per questo il massimo è 99.Applicando tale metodo, facile da apprendere, diretto e immediato eppure di rigorosa impostazione scientifica, ogni individuo è in grado di decodificare le sensazioni olfattive e gustative suscitate da un vino valutando la qualità della sua analitica essenza. Infatti secondo Luca Maroni «giacché qualitativamente, analiticamente carente. Qualsiasi individuo infatti, valutando la piacevolezza del sapore di qualsiasi bevanda o alimento, di esso valuta la sua qualità analitica pura».Volendo esprimerlo con una proporzione eccola qui: qualità analitica alta: sapore piacevole = qualità analitica bassa: vino spiacevole. La qualità analitica alta sta al sapore piacevole come la qualità analitica bassa sta a un vino spiacevole.