Messico e... cucina italiana: una settimana di eventi e feste

L'ambasciata d'Italia a, in collaborazione con l'Istituto italiano di Cultura, l', la Camera di commercio italiana e la Società Dante Alighieri, ha organizzato infatti una rassegna di eventi per celebrare la quinta settimana della





In Messico al via una settimana per celebrare la cucina italiana

Nonostante le difficoltà e le restrizioni dettate dalla pandemia, ha sottolineato l'ambasciatore Luigi De Chiara durante una conferenza stampa riportata dall'Ansa, «la cucina italiana torna protagonista in Messico con un programma variegato di eventi digitali e presenziali di promozione del Made in Italy a tavola, all'insegna di prodotti sani e autentici, della lotta all'italian sounding (cioè la falsificazione dell'origine di prodotti fatti passare come italiani ma fabbricati all'estero, ndr), degli approfondimenti accademici e degli incontri con i media».



Un ponte culturale tra due antiche storie culinarie

Il "Primo Concorso Gastronomico Pomodoro-Xitomatl", un ponte culturale tra due antiche storie culinarie realizzato assieme all'Ambasciata messicana a Roma, e il contest "Noche Italiana", in collaborazione con il quotidiano El Universal, premieranno i migliori cuochi amatoriali che nel mese di novembre si sono cimentati con originalità in ricette italiane tradizionali o creative.



Sfida della pizza e seminario sulla dieta mediterranea

Nel "Campionato messicano della pizza 2020" si sfideranno invece i professionisti, una sorta di all star game tra i vincitori dei tornei precedenti per decretare qual è la pizza più amata dagli stessi pizzaioli.



Tra gli altri eventi spiccano il seminario "La dieta mediterranea per il futuro del Pianeta", in collaborazione con l'Unam, la più importante università messicana, e la masterclass online "Maridaje Toscano", tenuta dal celebrity chef Mario Espinosa con la partecipazione speciale dall'Italia di Salvatore Ferragamo e dei vini della sua cantina.



Promozioni con piatti fuori menu dedicati al pomodoro

Durante la settimana, inoltre, i ristoranti italiani più autentici di Città del Messico saranno partner della rassegna e offriranno promozioni con piatti fuori menu dedicati al pomodoro, una delle icone all'estero della nostra cucina.