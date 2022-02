Napoli Food&Culture: al via il festival con Coldiretti e Campagna amica

Cibo e cultura si incontrano al mercato coperto San Paolo di Fuorigrotta: è il Napoli Food&Culture festival, che inizierà sabato 12 febbraio nel capoluogo partenopeo, per proseguire poi fino ad aprile.

Napoli Food&Culture prende vita a Fuorigrotta

Cibo e cultura, nutrimento per il corpo e lo spirito, in una sorta di sinfonia fantastica dal 12 febbraio al Mercato Coperto San Paolo di Campagna Amica e Coldiretti che ha sede a Fuorigrotta al civico 72. Una rassegna di iniziative che unisce il mondo dell’agricoltura a Km zero che rispetta la stagionalità, l’ambiente e il territorio con il mondo della cultura partenopea con la letteratura, la pittura, la scultura, la musica, il teatro, la danza, il fumetto, il cinema, la radio e la televisione.

Il primo appuntamento sarà il 12 febbraio

Il cibo inteso come cultura della natura e dell’uomo a sostegno della cultura, in nove eventi con la direzione artistica dell’Associazione Culturale Itinerari Alchemici. Il primo appuntamento sarà "Saperi e sapori, il carnevale di Napoli", che si terrà sabato 12 febbraio. L'evento è dedicato alla letteratura: in apertura, un convegno in cui interverranno il professor Umberto Franzese, l’architetto Franco Lista e la scrittrice Laura Miriello, moderati dal giornalista Pino Cotarelli.

Due libri e una performance teatrale

L'evento sarà l'occasione per presentare due libri: "Scusa Alberto, mi consiglio una buona trattoria?", una guida delle migliori trattorie napoletane di Alberto Castellano, e "Mille paraustielli di cucina napoletana" di Amedeo Colella. Al termine, ci sarà invece una performance teatrale in costume, "La vecchia del carnevale" con Adelaide Oliano come attrice protagonista. Chiuderà il dibattito "Storia del cibo a Napoli tra tradizioni e leggende".