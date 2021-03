Una primavera romantica: 40 eventi nei Castelli del Ducato

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 15:28

L'esterno del Castello di Varano

Le iniziative

Rivalta

Panoramica sul Castello di Scipione

Reggia di Colorno

Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 19 Maggio) : 8 euro

Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria del castello) : 12 euro

Prenotazione tavolo: 30 euro a coppia

Visita guidata:7 euro a persona

ensando al futuro,e manieri del circuitohanno creato e programmato- dall'11 aprile a fine giugno 2021 - sperando nellaprimaverile, Decreti legge, zona Gialla e zona Bianca permettendo: si tratta didiurne, notti romantiche, eventi per bambini en plein air,botanici ai giardini e nei, giri in barca e meravigliose gite alla scoperta di nobili dimore!Oltre agli eventi, riapriranno, se le limitazioni lo consentiranno, anche tutti i portoni dei Castelli del Ducato alle normali, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza, oltre ai 16 alloggi tra Antiche Mura dove pernottare pere vacanze speciali.Castelli del Ducato è lainterregionale di 35 castelli, 16 alloggi tra Antiche Mura dove pernottare, 50 luoghi d'arte (ville, dimore storiche, musei, chiese ed abbazie, un labirinto, una academy, borghi storici, palazzi) a corollario dei manieri, una decina di, locande e bistrot dove mangiare nelle roccaforti tra Emilia-Romagna, Lunigiana in Toscana e cremonese in Lombardia.Per informazioni: www.castellidelducato.it Prenotazione obbligatoria per tutte le proposte: info@castellidelducato.it



Domenica 11 aprile 2021Passeggiata nel cuore di Colorno, ore 10La passeggiata guidata nel cuore di Colorno permette di assaporare la sua vera essenza andando a scovare i tesori nascosti e gli angoli suggestivi che riescono ad ammaliare e a trasmettere la vera identità di questa magica cittadina dalla lunga storia. Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo. In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati.Costo della manifestazione: 7 euro a persona; bambini e ragazzi fino a 16 anni 5 euroPrenotazione obbligatoria entro il 10 aprile 2021L’iniziativa si terrà al raggiungimento di 10 persone e per un massimo di 25 partecipanti.I partecipanti dovranno indossare la mascherina.L'iniziativa rispetta i protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid-19Sabato 17 aprile, sabato 1 maggio, venerdì 28 maggio 2021Nel labirinto del Castello più antico del Parmense visita notturna alla scoperta dei suoi luoghi segreti.Con l’apertura straordinaria delle prigioni quattrocentesche e dell’antica via di fuga del castello.Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, Borgo Medioevale di Scipione Castello, Salsomaggiore Terme (Pr) alle ore 20.30, 21.30 e 22.45Il millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, il più antico del Parmense, fondato prima dell'anno Mille dal mitico Adalberto Pallavicino, tra i più grandi condottieri del suo tempo, aprirà le sue porte per una speciale visita notturna alla scoperta dei suoi luoghi segreti. Nella penombra della sera verranno raccontati intrighi e misteri che avvolgono il Castello e le leggende dei fantasmi che lo animano in alcune notti dell'anno.Eccezionalmente verrà aperta la torre circolare quattrocentesca con le sue prigioni e verrà mostrata l'antica via di fuga che attraversa il Castello. Per l’occasione, verranno inoltre aperti l'intero loggiato Seicentesco da dove sarà possibile ammirare il paesaggio collinare avvolto dalla luce della sera, la Quattrocentesca “scalinata dei cavalli” con il suo giardino segreto e il grande giardino ai piedi della torre, illuminato per la serata. Sarà anche possibile cenare con menu fisso presso gli agriturismi intorno al Castello o degustare una raffinata cena a base dei prodotti del territorio nelle trattorie vicine. Per chi desiderasse dormire nel Castello, due esclusive suites nella torre a pianta quadrata e nell’ala Est sono a disposizione degli ospiti per un minimo di due notti e con prima colazione offerta nella suite.La speciale visita è su prenotazione e a numero chiuso, nel rispetto del Dpcm. È obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempoCosto della manifestazione: Adulti: 10 euro / Bambini da 6 anni a 16 anni: 8 euro / Gratuito: fino a 5 anni inclusiPossibilità di parcheggiare di fronte al Castello e prima dell’ingresso nel borgoSabato 17 aprile 2021, Martedì 18 maggio 2021Busseto, splendida Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, gioiello del circuito Castelli del Ducato, cuore delle Terre di Verdi, vi accoglie in una visita guidata a tema molto speciale: sarete accompagnati dal Sindaco Contini con l'Assessora Marchesi con visita per l'occasione alla biblioteca della Fondazione Cassa di Risparmio e al teatro Verdi con il primo cittadino che farà da Cicerone e con la lettura di alcuni brani di Giovannino Guareschi (17 aprile e 18 maggio, ore 11.00).L'iniziativa si svolge nel rispetto dei Dpcm e se in zona gialla o bianca.Sabato 24 aprile 2021Passeggiata tra i vigneti e degustazione in cantina in concomitanza con il Monterosso FestivalPartenza ore 17.00 - Rocca Viscontea di Castell'ArquatoPunto di incontro: Ufficio Turistico di Castell'Arquato (IAT Piazza Municipio)La passeggiata proseguirà sulle colline che abbracciano il borgo fino a raggiungere una delle aziende vitivinicole della zona dove potrà essere degustato il Monterosso, vino bianco da aperitivo, protagonista dell’omonimo festival.Durata: 2 ore e 30 minuti circa.Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportiveCosti: 17 euro a persona (comprende trekking, visita con degustazione alla cantina)Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 di venerdì 23 aprile.L'escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone e per un massimo di 15 persone.I partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale. Consigliamo gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico al momento della partenza e al ritorno.Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo. In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati.Costo della manifestazione: 17 euroDomenica 25 Aprile 2021, Sabato 1 maggio 2021, Mercoledì 2 Giugno 2021Castello Pallavicino di Varano, Strada della Rocca 10 , Varano De' Melegari (PR)Inizio visite alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30Un tuffo nel fascino senza tempo del Medioevo: le nostre guide, in abiti di foggia medievale, vi condurranno alla scoperta degli ambienti più caratteristici dell'inespugnabile fortezza, fra i quali la famigerata prigione del Bentivoglio, le antiche sale quattrocentesche, i camminamenti di ronda e la balconata panoramica, la sala delle armi, l'elegante scalone settecentesco e lo straordinario Salone d'Onore affrescato, svelandovi l'affascinante storia del secolare Castello Pallavicino.Durata della visita: circa un'oraAl fine di garantire il distanziamento interpersonale, saranno ammessi al massimo una dozzina di partecipanti per turno. Sarà presente in loco il gel per igienizzare le mani. Il percorso di visita prevede ambienti ampi ed arieggiati. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina.La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.Costo della manifestazione a persona. Biglietto intero: 6 euro a persona / Biglietto ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni): 4 euro a persona / Biglietto agevolato (tesserati Castelli del Ducato): 5 euro a personaNota: la prenotazione è caldamente consigliataDomenica 25 aprile, domenica 9 maggio, mercoledì 2 giugno 2021Un avvincente tour per grandi e piccini guidati dalla nobile Dama del Castello e da un audace cavaliereCastello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, Borgo Medioevale di Scipione Castello, Salsomaggiore Terme (PR)15.30, 16.45 e 18.00Una terribile carestia si è abbattuta sul feudo di Scipione dei Marchesi Pallavicino, nel millenario Castello immerso nella natura, sulle meravigliose colline a metà strada tra Parma e Piacenza. Il segreto del Castello, il solo mezzo per combattere la carestia è stato nascosto da un Mago dispettoso all’interno del maniero. Guidati dalla nobile Dama del Castello e aiutati da un audace cavaliere, grandi e piccini accompagnati dai genitori, si cimenteranno nell’impresa del recupero del prezioso tesoro, risolvendo enigmi e superando ostacoli, in un percorso guidato che li porterà alla scoperta del meraviglioso castello medioevale, dei suoi giardini fioriti, dei suoi saloni e angoli segreti. Tutti i bambini coraggiosi verranno nominati cavalieri e dame di corte.Visita animata guidata su prenotazione e a numero chiuso nel rispetto delle direttive ministeriali. È obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.Costo della manifestazione: biglietto bambini a partire da 3 anni e adulti: 16 euroPrenotazione obbligatoriaDomenica 2 Maggio 2021Passeggiata lungo il greto dell’Arda alla ricerca di fossiliOrario di svolgimento: 15.30La passeggiata lungo l’Arda diventa un'occasione per osservare in loco l’abbondante fauna fossile dello stratotipo del Piacenziano (terreni di origine marina di età compresa tra 3,5 e 2,5 milioni di anni fa) e seguire la storia evolutiva del mare padano. Il luogo di ritrovo è l'Ufficio Turistico, in Piazza Municipio. Durante l'escursione sul greto del fiume potrete scoprire come paleontologi in erba i siti di affioramento dei fossili del Piacenziano. Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive. Consigliato un ricambio di abiti da tenere a portata di mano.Durata complessiva: 1 ora e 30 minuti circaDopo l'escursione sarà possibile visitare il Museo Geologico, dove sono conservati i reperti più importanti.Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 di venerdì 30 aprile.L'escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone e per un massimo di 15 persone.I partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale. Consigliamo gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico al momento della partenza e al ritorno. Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo. In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati. L'iniziativa si svolge nel rispetto dei Dpcm e se in zona Gialla o Bianca.Costo della manifestazione: Adulti: 10 euro € (bambini sotto i 6 anni gratis)Sabato 8 Maggio 2021Visita guidata della fortezza, correlata da degustazione di vini e specialitàCastello Pallavicino di Varano, Strada della Rocca 10, Varano De' Melegari (PR)Inizio turni alle ore 16.00, 17.30, 19.00Storia, gusto e profumi: una vista del secolare Castello Pallavicino, con guide in abiti di foggia medievale, che vi condurrà alla scoperta degli ambienti più affascinanti dell'inespugnabile fortezza, correlata da una degustazione di vini e prelibati prodotti tipici (Graffione di Bardini accompagnato da Malvasia Dolce Il Rintocco, Degustazione di Piace Secco Il Rintocco accompagnato da Schiacciatina, Pancetta Peveri, Coppa Peveri, Salame Peveri, Cacio del Po e Confettura Ambrosia).Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, saranno ammessi al massimo 12 partecipanti per turno. Sarà presente in loco il gel per igienizzare le mani. Il percorso di visita prevede ambientiampi ed arieggiati. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.Costo della manifestazione: 25 euro a personaPrenotazione obbligatoria con pagamento anticipato. In caso di disdetta sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre i 7 giorni antecedenti l’evento.Aprile, Maggio, Giugno 2021Weekend Primavera con tour alle Gole del Vezzeno attorno al Castello di Gropparello (PC)Con visita guidata sabato e domenica nei mesi primaverili in tour con orari prefissati e cadenzati.Percorrerete gli antichi sentieri di ronda, che dalla rocca fortificata del castello conducono al fondo del dirupo, dove scorre il torrente Vezzeno. Seguirete sentieri molto suggestivi immergendovi in una vegetazione spontanea di grandissimo interesse botanico, affascinante e rigenerante in ogni stagione dell'anno!Massimo 10 persone (12 se ci sono bambini) e il costo è di 22,50 euro. Biglietto cumulativo per 9 persone, che costa 135 euro.Possibilità di prenotare (costo escluso dal tour alle Gole del Vezzeno) pranzo e merenda alla Taverna Medievale del Castello di Gropparello.L'iniziativa si svolge nel rispetto dei Dpcm e se in zona Gialla o Bianca.Prenotazione obbligatoriaAprile, Maggio, Giugno 2021Il tour a Villa Dosi Delfini può essere abbinato anche alla visita al Castello del Piagnaro di Pontremoli e al Museo delle Statue Stele.Aspetta l'arrivo della primavera Villa Dosi Delfini a Pontremoli, in Lunigiana, nella parte della Toscana più vicina al territorio di Parma, oltre il Passo della Cisa, nel circuito Castelli del Ducato. Il team Sigeric Soc. Coop. che gestisce la dimora storica e svolge le visite guidate ha ipotizzato un calendario, utile ai tour operator e a quanti desiderano provare a mettere in agenda un fine settimana fuori porta o la gita di una giornata en plein air.Il calendario può essere modificato in base a restrizioni dovute alla situazione sanitaria e al rispetto dei Dpcm.Aprile: Visite guidate Sabato e Domenica, ore 15.00, (prenotazione obbligatoria)Maggio: Visite guidate Sabato e Domenica, ore 15.00, (prenotazione obbligatoria)Giugno: Visite guidate il 2 giugno e tutti Sabato e Domenica, ore 16:00, (prenotazione obbligatoria)L'iniziativa si svolge nel rispetto dei Dpcm e se in zona Gialla o Bianca.Prenotazione obbligatoriaDomenica 9 maggio 2021Tutti al Castello di Rivalta perchè l’Ambasciatore del Territorio è il Conte Orazio Zanardi Landi, Presidente Castelli del Ducato, proprietario del magnifico maniero perla della bellissima Val Trebbia che fa rivivere la Storia del sua nobile ed antichissima dimora ai turisti.All'Hotel Torre San Martino nel borgo storico di Rivalta si può pernottare, al Bistrot Castello di Rivalta si può pranzare e fare merende golose, al centro benessere Wellness Rivalta si possono fare sauna e massaggi. L'iniziativa si svolge nel rispetto dei Dpcm e se in zona Gialla o Bianca.Prenotazione obbligatoriaDomenica 9 maggio 2021Laboratorio per bambini e visita alla Rocca VisconteaOrario di svolgimento: 15.30 e 16.45 (due turni)Laboratorio per bambini che approfondisce la conoscenza delle tecniche di fabbricazione dei colori antichi, in particolare le tempere all'uovo. Il libro di Leonardo mostra e spiega i vari tipi di ossidi, le terre e come un tempo si facevano i colori. Verranno lette ai ragazzi alcune ricette di tempera e con pestello e mortaio verrà mostrato come si tritavano le varie terre e pietre. Una volta spiegato ai ragazzi come si mischiano i vari ingredienti e i vari colori e dato loro tutti gli ingredienti, avranno un grande foglio o e vari pennelli per sperimentare le varie ricette a base di olio di lino, aceto, uovo, carbone, zucchero, fogli, acqua, polveri colorate)Consigliato un abbigliamento comodo.Età consigliata: 6-12 anniCosto del laboratorio (comprensivo di ingresso e visita alla Rocca): 12 euro a bambinoPrenotazione obbligatoria entro le 18.00 del 7 maggioL'evento si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 8 persone e per un massimo di 20 persone.I partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale. Consigliamo gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico al momento della partenza e al ritorno. Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo. In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati.Costo della manifestazione: 12 euro a bambino (inclusi materiali e visita guidata alla Rocca Viscontea)L'iniziativa si svolge nel rispetto dei Dpcm e se in zona Gialla o Bianca.Sabato 15 Maggio 2021Passeggiata notturna e visita ai musei del borgo.Orario di svolgimento: 21.00 -22.00 (due turni)Il Sistema Museale di Castell'Arquato partecipa anche quest'anno a “La Notte dei Musei”, l’evento europeo che apre le porte dei musei in orario serale e notturno, permettendo un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico anche a tutti coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Dopo una visita guidata alla Rocca Viscontea, si prosegue il tour con il Museo Geologico ed i suoi fossili, citati da Leonardo da Vinci in un passaggio del Codice Leicester. Si termina con una passeggiata e una visita al Museo Illica.Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del 14 maggio.L'evento si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 8 persone e per un massimo di 15 persone.I partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale. Consigliamo gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico al momento della partenza e al ritorno. Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo. In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati. L'iniziativa si svolge nel rispetto dei Dpcm e se in zona Gialla o Bianca.Costo della manifestazione. Visita guidata: 10 euro a persona (include ingressi ai musei)Dal 15 Maggio al 19 Settembre 2021Reggia di ColornoMeraviglie per i collezionisti e incanto per i turisti. La Reggia di Colorno nel circuito Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli ospita, dal 15 maggio al 19 settembre 2021, la mostra su "Le Porcellane dei Duchi di Parma". Capolavori delle grandi manifatture del ‘700 europeo’: sono esposte preziosissime porcellane che Luisa Elisabetta di Francia e il consorte Filippo di Borbone utilizzavano per i ricevimenti ducali e che oggi sono nelle collezioni di Palazzo del Quirinale, Gallerie degli Uffizi, Musei Reali Torino e altre importanti istituzioni. Protagonisti sono i Borbone, in particolare Elisabetta detta Babette, figlia del re di Francia, che collezionava per se stessa e suo marito questi oggetti di porcellana e per arredare la sua nuova residenza. Sarà riallestita anche la sala da pranzo di Maria Luigia, con una tavola dell’epoca perfettamente apparecchiata, con la poltrona della Duchessa e il suo ritratto, prestato dal Complesso Monumentale della Pilotta. Dal Palazzo del Quirinale, per lo spazio di questa mostra, eccezionalmente tornano alla Reggia di Colorno le preziosissime porcellane che Luisa Elisabetta di Francia e il Consorte Filippo di Borbone qui utilizzavano per i Ricevimenti Ducali e che oggi sono a disposizione per i Ricevimenti di Stato della Presidenza della Repubblica.Prenotazione obbligatoriaSabato 22 Maggio 2021Una speciale visita guidata in notturna del secolare castello, alla scoperta della sua Storia e delle sue misteriose LeggendeCastello Pallavicino di Varano De' Melegari (PR)Inizio turni alle ore 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 23.00, 23.30Il Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di innumerevoli battaglie ed intrighi di potere; poterlo visitare nella buia notte è un'esperienza indimenticabile, emergono particolari che non si notano alla luce del sole... Una speciale vista guidata in notturna nel millenario castello, attraverso stanze, saloni, camminamenti e sotterranei a lume di candela. Un emozionante viaggio negli oscuri meandri della fortezza, alla scoperta della sua intrigante storia e dei suoi oscuri segreti.Durata: circa un'oraAl fine di garantire il distanziamento interpersonale, saranno ammessi al massimo una dozzina di partecipanti per turno. Sarà presente in loco il gel per igienizzare le mani. Il percorso di visita prevede ambienti ampi ed arieggiati. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.Costo della manifestazione a persona:La prenotazione è obbligatoriaSabato 22 Maggio 2021Percorso naturalistico tra arte, cultura e gusto Torrechiara e LanghiranoRitrovo alle ore 14.15 presso lo Iat di TorrechiaraPartenza escursione ore 14.30Durata dell’escursione 3 h circaUn itinerario guidato alla scoperta delle meraviglie artistiche, naturali e gastronomiche del territorio. La passeggiata, con partenza dallo IAT Torrechiara Langhirano attraversa le vigne dalle quali ha origine il famoso vino dei Colli di Parma per dirigersi verso Langhirano e terminare con breve visita guidata al Museo del Prosciutto e piccola degustazione di prodotti tipici accompagnato da vino dei Colli di Parma presso il Ristorante del Museo. Lungo il percorso si effettueranno soste per ammirare le dieci opere realizzate da artisti contemporanei inserite in un contesto naturalistico e paesaggistico di grande valoreI partecipanti dovranno avere con sé la mascherina (da usare al momento del ritrovo, all’interno del Museo del Prosciutto e in alcuni punti, a discrezione della guida, dove non sarà possibile mantenere la distanza interpersonale minima). Si consiglia anche gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in Ufficio Turistico al momento della partecipazione e presso il Museo del Prosciutto.Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo o in seguito al mancato raggiungimento del quorum; i partecipanti saranno anticipatamente avvisati. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente l'evento.Costo della manifestazione con pagamento in loco in contanti. Adulti: 25 euro / Bambini da 6 anni a 12 anni: 15 euro / Gratuito: minori di 6 anniPrenotazione obbligatoriaDomenica 23 Maggio 2021 - alle 11.30Il Conte René von Holstein, figlio della Marchesa Maria Luisa Pallavicino, apre personalmente le porte della dimora fondata dai suoi avi per una visita speciale. Un tour alla scoperta della storia, degli aneddoti, misteri e segreti del millenario Castello e della famiglia che lo fondò fino ad arrivare ai giorni nostri.Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, Borgo Medioevale di Scipione Castello, Salsomaggiore Terme (PR)Domenica 23 maggio 2021, alle 11.30, il Conte René von Holstein, figlio della Marchesa Maria Luisa Pallavicino, accompagnerà personalmente i suoi ospiti in un tour speciale attraverso la storia del millenario Castello fondato nel lontano anno Mille dal suo antenato Adalberto, audace condottiero a cui si deve anche la fondazione della Marca Pallavicina con capitale Busseto. Attraverso i possenti muri che narrano epopee cavalleresche sarà possibile ripercorrere le vicende di uomini e donne coraggiosi che si sono alternati nei secoli fino ad arrivare ai nostri giorni. Il tour comprende oltre agli ambienti interni anche la terrazza con il loggiato e i giardini del Castello. A conclusione della visita il Conte sarà lieto di potere rispondere ad eventuali curiosità in merito al Castello.Visita su prenotazione e a numero chiuso nel rispetto del Dpcm, con l’obbligo della mascherina e del distanziamento tra le persone. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.Prenotazione obbligatoriaSabato 29 Maggio 2021Passeggiata tra i vigneti, tra storia, arte e natura accompagnati da un'esperta guida.Torrechiara e dintorniRitrovo ore 14:15 presso lo Iat di Torrechiara – partenza ore 14.30 ritorno previsto ore 17:30Pagamento in loco in contanti.Passeggiata tra i vigneti, tra storia, arte e natura accompagnati da un'esperta guida. La passeggiata proseguirà sulle colline che abbracciano il borgo di Torrechiara in direzione di meravigliosi sentieri che offrono una splendida istantanea del Castello, per proseguire fino a Casatico. È prevista una visita con degustazione presso un’azienda vitivinicola del territorio. Al termine piccola degustazione dei pregiati vini delle colline di Parma accompagnata da assaggio di prodotti locali (Prosciutto di Parma, Salame e Parmigiano Reggiano).I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina (da usare solo al momento del ritrovo, all'interno dell'azienda vitivinicola e in alcuni punti, a discrezione della guida, dove non sarà possibile mantenere la distanza interpersonale minima). Si consiglia anche gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico al momento della partenza e presso l'azienda vitivinicola. Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo. In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati.Costo della manifestazione. Adulti: 20 euro / Bambini da 7 anni a 12 anni: 15 euro / Gratuito: bambini minori di 5 anniPrenotazione obbligatoriaSabato 12 Giugno 2021Visita speciale e approfondimento su armi, armature, assedi e strategie belliche nel MedioevoCastello Pallavicino di Varano De' Melegari (PR)Inizio turni alle 10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 17.00Il Medioevo è una straordinaria epoca “d'arme” che, con la nascita dei castelli, dei cavalieri, di nuove terribili armi e poderose armature, nonché di ingegnose e innovative strategie di guerra, rappresenta una vera e propria rivoluzione delle Arti Belliche. Una speciale visita guidata del Castello di Varano, incentrata sulle funzioni belliche e le strategie difensive dell'inespugnabile fortezza, correlata da un coinvolgente approfondimento sull'evoluzione delle armi, delle armature e del ruolo degli Uomini d'Arme in epoca medievale, che vi condurrà in un affascinante viaggio nel passato.Durata: Visita + Approfondimento, circa un'ora e mezzaAl fine di garantire il distanziamento interpersonale, saranno ammessi al massimo una dozzina di partecipanti per turno. Sarà presente in loco il gel per igienizzare le mani. Il percorso di visita prevede ambienti ampi ed arieggiati. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina.Costo della manifestazione a persona. Biglietto intero: 10 euro / Biglietto ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni): 5 euro /La prenotazione è obbligatoriaSabato 19 Giugno 2021Torna la Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia e Castell’Arquato, il Borgo degli Innamorati, si prepara a festeggiarlaOrario di svolgimento: 20.00 - 23.30La Notte Romantica, promossa dall’Associazione Borghi Più Belli d'Italia, vuole festeggiare l’arrivo del solstizio d’estate, dando appuntamento a tutti gli innamorati nelle piazze, nei vicoli, nei palazzi dei Borghi aderenti. In concomitanza con la Notte Bianca a Castell'Arquato, Piazza Municipio si trasformerà in un romantico set per una notte bianca degli innamorati. I giardini di fianco alla Rocca Viscontea saranno allestiti con tavolini da due persone, tovaglie bianche e candele per un raffinato pic nic con vista panoramica sul castello e le colline. Sarà possibile prenotare il tavolo e degustare i piatti portati da casa o acquistati sul momento nei numerosi punti di ristoro del paese o in Enoteca Comunale. I visitatori avranno la possibilità di passeggiare per le vie e le piazzette ed apprezzare l’intrattenimento nella parte bassa del paese, dove i negozi, i bar e i ristoranti proporranno musica e buon street food. Nella parte alta del paese l’atmosfera sarà più intima e romantica, la musica soffusa, e la Rocca Viscontea sarà aperta eccezionalmente in notturna per ospitare speciali visite tematiche alle ore 21.30 e 22.30.Presso l’Enoteca Comunale di Castell’Arquato sarà possibile brindare all’amore con uno speciale cocktail e prenotare il proprio cestino da pic nic.Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del 14 giugnoL'evento si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 12 persone e per un massimo di 30 persone.I partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale. Si consiglia gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico al momento della partenza e al ritorno. Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo. In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati. L'iniziativa si svolge nel rispetto dei Dpcm e se in zona Gialla o Bianca.Costo della manifestazione:Sabato 19 Giugno 2021Visita guidata della fortezza, correlata da degustazione di vini e specialitàCastello Pallavicino di VaranoInizio turni alle ore 21.00 e 22.30Storia, gusto e profumi: una speciale vista serale del secolare Castello Pallavicino vi condurrà alla scoperta degli ambienti più affascinanti dell'inespugnabile fortezza, correlata da una degustazione di vini e prelibati prodotti tipici (Graffione di Bardini accompagnato da Malvasia Dolce Il Rintocco, Degustazione di Piace Secco Il Rintocco accompagnato da Parmigiano 36 mesi Rossi, Parmigiano 24 mesi Rossi e Parmigiano 36 mesi Butteri, Confettura Ambrosia Pere e Zenzero, Miele Acacia Ambrosia e Condimento Etichetta Rossa Il Tinello).Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, saranno ammessi al massimo 12 partecipanti per turno. Sarà presente in loco il gel per igienizzare le mani. Il percorso di visita prevede ambienti ampi ed arieggiati. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.Costo della manifestazione: 30 euro a personaPrenotazione obbligatoria con pagamento anticipato. In caso di disdetta sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre i sette giorni antecedenti l’evento.Prenotazione obbligatoria:Maggio - Giugno 2021Per gruppi di persone, meteo e Dpcm permettendo.Puoi scoprire il cuore verde tra natura e cultura del nostro territorio emiliano: percorsi sull'acqua da Sissa - Trecasali ai dintorni. È il sogno di trascorrere weekend-vacanza in Emilia lungo il Grande Fiume Po nel circuito Castelli del Ducato: per la primavera, l'estate e l'autunno 2021 nel territorio di Sissa - Trecasali (Parma), ma non solo, si disegnano già percorsi sull'acqua per offrirvi weekend in relax in mezzo alla natura, navigando in barca con Nautica Torricella nel Comune di Sissa Trecasali, con proposte offerte da Parma Point by Lanzi Travel, che comprendono visite ai manieri nei dintorni e golose tappe enogastronomiche.Da vedere il torrione della Rocca dei Terzi di Sissa, quando potrà riaprire il portone ed i Manieri nei dintorni, nel rispetto di tutti i Dpcm. Chiedi informazioni, consigli e proposte per la tua primavera ed estate 2021 nel circuito Castelli del Ducato!Prenotazione obbligatoriaWeekend Innamòrati Primavera tutti i fine settimana di aprile, maggio, giugno alla Locanda del Re Guerriero (PC) in Val d'Arda. Weekend per innamorati in tutta sicurezza con soggiorno nel romantico ogni weekend di aprile, maggio e giugno. L'iniziativa rispetta i protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid-19. Verificare la fattibilità dell'iniziativa in base alle restrizioni regionali.Prenotazione obbligatoriaWeekend Innamòrati Primavera tutti i fine settimana di aprile, maggio, giugno nel Borgo delCastello di Rivalta (PC) in Val Trebbia. Weekend per innamorati in tutta sicurezza con soggiorno nel romantico Hotel Torre di San Martino, possibilità di farsi coccolare nella Spa Castello di Rivalta. Per le coppie che pernottano è possibile pranzare al Bistrot Caffè di Rivalta. È possibile scegliere tra diverse tipologie di camere: dalle mansarde decorate con tappezzerie floreali alla suite con idromassaggio e terrazzo privato. Per la Private Spa Castello di Rivalta sono stati pensati alcuni pacchetti per la coppia:"Innamorarsi" a 156 euro a coppia"Noi Due" a 180 euro a coppia.L'iniziativa rispetta i protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid-19. Verificare la fattibilità dell'iniziativa in base alle restrizioni regionali. Prenotazione obbligatoriaCon possibilità di escursioni in Alta Val Nure. Restano in vigore le norme di contenimento del contagio: mascherina obbligatoria e distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. L'iniziativa rispetta i protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid-19.Prenotazione obbligatoriaCon pranzo speciale e visita guidata per due persone 110 euro con visita passeggiando nel parco.L'iniziativa rispetta i protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid-19. Verificare la fattibilità dell'iniziativa in base alle restrizioni regionali.Prenotazione obbligatoriaL'iniziativa rispetta i protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid-19. Verificare la fattibilità dell'iniziativa in base alle restrizioni regionali. Prenotazione obbligatoriaDomeniche 11 aprile, 9 maggio, 13 giugno, 11 luglio, 8 agosto, 12 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembreUn piatto di polenta con funghi e spezzatino ed un ghiotto menu che cambia di mese in mese – la seconda domenica del mese da aprile a dicembre 2021 - in un agriturismo in Appennino dove lo chef, Mario Marini, racconta ai commensali la cucina della sua valle e spiega i nomi delle montagne che si ammirano, maestosi, dalla terrazza de “Il cielo di Strela” fino giù al Castello di Compiano. L'iniziativa si svolge nel rispetto dei Dpcm e se in zona Gialla o Bianca. Quando? Sempre alle ore 12 delle domeniche 11 aprile, 9 maggio, 13 giugno, 11 luglio, 8 agosto, 12 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre.Autonomamente possibilità di fare un giro al Castello di Compiano e al Borgo di Compiano. Per prenotare l'esperienza enogastronomica a Strela di Compiano e visitare poi il Castello di Compiano, la prenotazione è obbligatoria.Per informazioni: www.castellidelducato.it