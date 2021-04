Splendido Mare Cup a Portofino: al via le regate di primavera

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 15:30

Le Regate di Primavera a Portofino da oggi sono la “Splendido Mare Cup”

L'Hotel Splendido Mare del Gruppo Belmond si affaccia sulla baia di Portofino

al 28 aprile al 2 maggio tornano a Portofino (Ge) le, ma con una nuova dicitura:, un legame con l’, la struttura che riapre dopo un completo rinnovamento durato due anni. Portofino è la culla di due proprietà leggendarie per Belmond. Due luoghi unici che ne hanno celebrato lo stile e rilanciato il fascino nel mondo: lo Splendido Mare, la raffinata locanda nel cuore della piazzetta, che si mostrerà il 16 aprile, e lo Splendido situato sulla collina di Portofino con una vista impareggiabile sulla baia.grazie a una collezione di esperienze uniche in alcune delle destinazioni più affascinanti ed emozionanti del mondo. Dall’acquisizione dell’a Venezia nel 1976, Belmond ha continuato a perpetuare l’arte del viaggiare offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo la possibilità di vivere accoglienze di alto profilo., ritiri remoti come Cap Juluca ad Anguilla, rifugi italiani come Splendido a Portofino, e luoghi che si aprono su vere e proprie meraviglie naturali come l’Hotel das Cataratas all’interno del Parco Nazionale di Iguazu in Brasile. L’essenza del brand Belmond si basa sul suo patrimonio storico, l’artigianalità e la reputazione di un servizio genuino e autentico. Belmond vede il suo ruolo quale custode di un patrimonio senza tempo, dedito alla conservazione delle sue proprietà attraverso sensibili piani di restauro.Le Regate di Primavera a Portofino - Splendido Mare Cup sono organizzate dallo Yacht club italiano, Comune di Portofino e International Maxi Association sotto l’egida della Federazione italiana vela. Il Trofeo è dedicato agli yacht con lunghezza superiore ai 18 metri. Il Gruppo Belmond è title partner, Rolex official timepiece, mentre Loro Piana e Veuve Clicquot sono partner tecnici. Completa il gruppo dei sostenitori dell’evento Banca Passadore.Per informazioni: www.belmond.com