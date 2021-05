Vino e bicicletta si incontrano nelle illustrazioni di Riccardo Guasco

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 11:18

Il programma di Iria Vinum

Venerdì 14/05 ore 11.00. Grandi rossi dell’antico Piemonte con la mostarda e la crescenza: i grandi vini riserva dell’Oltrepo Pavese incontrano due tra i prodotti più tipici di questo territorio: la mostarda di Voghera e la crescenza del Caseificio Cavanna. Abbinamento curioso che shakera sapori dolci e forti per una prelibatezza autenticamente straordinaria.

Venerdì 14/05 ore 16.00. Le Malvasie e i Moscati con i dolci della tradizione e dell’innovazione iriense: ricette segrete e gelosamente custodite che deliziano i palati con radici profonde nella storia di Voghera sposano pregiati nettari dolci e aromatico che identificano il territorio.

Sabato 15/05 ore 11.00. Bollicine d’Oltrepò e ostriche: l’incontro straordinario tra le bollicine nobili ed il prodotto francese più conosciuto al mondo, sapientemente reperito dalla pescheria storica Bagnaschi di Voghera. Il matrimonio sublime ma anche divertente per scoprire quale bollicina meglio si abbini ai preziosi frutti di mare.

mondi della, dele dell’si fondono in una serie di eventi, Con capitale la città di, in provincia di Pavia,. Maggio è il mese del, della ripartenza, delle biciclette. Di quell’atmosfera di Oltrepò In Giro che sta contagiando tutti in attesa della tappa della corsa Rosa, scattata l’8 maggio da Torino e che raggiungerà. Sono tutti spunti che promuovono undiffuso del vino e della bicicletta ( che anche noi come Italia a Tavola stiamo portando avanti con la rubirica Giro del Vino ), due mondi che si incontrano e che coinvolgono sulle strade percorse, da sempre dalle due ruote, passioni: per storia, il territorio, per i valori condivisi (con la fatica) di due mondi - il vino e le due ruote – che ci fanno pedalare da sempre col sorriso.Cosi, inaugurando una manifestazione dedicata al mondo del vino,, e che trova il suo quartier generale al, in una delle sale dedicate alle esposizioni viene inaugurata una mostra di illustrazioni di, eccellente illustratore di Alessandria che attraverso la sua mostra di successo, prima a Palazzo Monferrato e poi al Ghisallo di Magreglio (Como), approda a Voghera per tirare la volata alla cultura della bicicletta. Sabato 15 maggio non ci sarà soltanto l’inaugurazione della mostra intitolata(aperta nei weekend di maggio), infatti nel cortile del Castello ci sarà anche la, un vogherese dimenticato, che conquistò il cuore degli organizzatori del Tour de France, nel 1919, e portò in giro la sua determinazione e passione a due ruote.Luigi Lucotti è un “ciclostorico” rimasto un po’ nascosto e dimenticato, nell’oblio del tempo nemico dei Musei del ciclismo, rivitalizzato con passione dalla ricerca e dalla. Il volume si intitola Luigi Lucotti, il Pierrot Enfariné, Storia di un vogherese pioniere del ciclismo, il secondo della Collana Storica, dedicato al racconto per molti versi inedito di un corridore che con la sua caparbietà sconfina in terra francese e ci riporta a quel ciclismo eroico fatto davvero di polvere, sofferenza e poca gloria. Se non postuma, come dimostra questo omaggio ad un campione che da solo ha onorato… Il saggio è stato scritto da Paolo Arbasino che ha svolto un attento lavoro di ricostruzione storica e biografica, attingendo ai giornali dell’epoca. Il libro è arricchito anche da testimonianze di Angelo Vicini e da immagini tratta dall’album di famiglia Lucotti. La prefazione è curata da Roberto Livraghi, direttore del museo Alessandria Città delle Biciclette. Arbasino e Livraghi, moderati da, dialogheranno su questa memoria ritrovata in un incontro che vedrà la partecipazione di amici, appassionati e ciclostorici.Il vino ed il ciclismo sono il concept della mostra di Riccardo Guasco. Perché?. Il ciclismo sulla. In ogni caso è. E per tanti altri motivi che saranno messi in mostra. La bicicletta ècome undi buon vino, da bere e pedalare in. In passerella le sue più belle illustrazioni che sono andate già “in Giro” promosse da ben due musei del ciclismo e della bicicletta, gemellati per cultura e che fanno tappa qui a Voghera: il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio e il Museo AcdB di Alessandria. Rik Guasco, guarda caso, è di Alessandria. Piemonte. Altra terra del vino. Come la Lombardia, come l’Oltrepò Pavese., pensando a tutta l’armonia piena che ci regala la bicicletta. La sua felicità è un percorso infinito. Che ci fa vivere meglio, ci guida in un futuro che ci auguriamo più lento. Da degustare appieno. E fare conoscere. Anche per turismo. Oltre che per sport.«Maggio per la nostra città di Voghera - spiega il sindaco,- è un mese speciale da sempre, lo è anche per la sua festa, religiosa e della tradizione, “la Sensia”, una festa antichissima e popolare, quella dell’Ascensione, che la Pandemia ha forzato limitando il raggio d’azione e le sue peculiarità. Non ci siamo persi d’animo. Non potevamo organizzare la Fiera tradizionale, ma non potevamo nemmeno stare fermi. E per muoverci, con passione e delicatezza, abbiamo scelto di farlo con una mostra bella e delicata allo stesso tempo, al castello di Voghera, cuore pulsante di cultura e di storia. Lo facciamo con le illustrazioni di Riccardo Guasco e con un abbinamento letterario, la presentazione del libro dedicato alle gesta eroiche del corridore Lugi Lucotti, un racconto che ci fa tornare bambini. A due ruote».Ed aggiunge: «Lo facciamo brindando con gli amici di Iria Vinum. Dal Castello Visconteo, ci auguriamo muovano sentimenti diffusi di passione per le due ruote e per il nostro Oltrepò Pavese, che trovano un meraviglioso sfogo nella nostra. E mille idee per conoscere, valorizzare e promuovere - anche attraverso le sinergie dell’enoturismo - il nostro territorio che è bello da degustare in giro, in città e fuori».Le fa eco l’onorevole oltrepadana,: «È una speranza. Una ripartenza pure. Questa mostra è un meraviglioso. Ci piace che scatti tutto da qui, da questa piccola grande sala di un Castello Visconteo, nel cuore dell’Oltrepò in Giro. Fuori in cortile ci sono le biciclette che ci aspettano. Le abbiamo volute per pedalare nel mese del Giro d’Italia che fa tappa in Oltrepò Pavese e in quelli che verranno. Un’occasione a due ruote e in alto i calici. Abbiamo voluto la bicicletta e pedaliamo anche su e giù per la Greenway.. Andata e ritorno. Perché il nostro Oltrepò non sia più solo di passaggio ma sia una storia infinita proprio come il Giro e le stagioni del buon vino”.Questo il, alle ere 10, è fissata l’inaugurazione al castello di Voghera della mostra “Riccardo Guasco illustra la bicicletta” e presentazione del libro sul vogherese “ciclostorico“ Luigi Lucotti. Sarà presente anche il direttore del museo Alessandria Città delle Biciclette, lo storico Roberto Livraghi. La mostra è anche in collaborazione con il. A seguire giro in bicicletta (e-bike) partendo dal castello fino alla Greenway, pista ciclopedonale di 33km che ripercorre il vecchio tragitto del trenino Voghera-Varzi, che verrà conclusa proprio nel mese di maggio e rappresenterà un importante volano turistico in Oltrepò Pavese. Racconteremo il collegamento con la Antica via del Sale e le rotte turistiche sul nostro territorio, in collaborazione con Hub4bike Outdoor Resort che si occupa di tutto quello che riguarda il cicloturismo nell'alto Oltrepo’ Pavese.Noleggio di, pernotto in strutture convenzionate, gite ed escursioni in mountain bike, Bike shuttle e molto altro. Link Raggiungeremo, sempre con le ebike, la locanda “Al Casello” situata in un punto caratteristico della greenway dove gusteremo insieme i prodotti enogastronomici del nostro territorio.è la nuova realtà territoriale atta a valorizzare il territorio attraverso l'attività sportiva ed escursionistica e nello specifico a promuovere e sostenere il turismo ciclabile in tutto l'Alto Oltrepo. Grazie a servizi come il noleggio di e-bike, all'organizzazione di tour con guide ed accompagnatori di moutain bike, al servizio di bike shuttle e servizi navetta. Non ultimo il noleggio di city bike a pedalata assistita lungo tutta la tratta della neonata Greenway, ovvero la pista ciclabile che mette in comunicazione Voghera con Varzi, attraverso un territorio incontaminato e vergine. La società E20, si occupa invece di noleggiare mountain bike per attività sportive più estreme, come le biciclette da freeride o da downhill presso la struttura di Pian del Poggio Bike Park.Nel contesto di “con l’organizzazione del Movimento Turismo del Vino Lombardo associazione senza scopo di lucro che promuove l’enoturismo a livello regionale nell’ambito del suo network nazionale. Dopo il lungo periodo di lockdown Voghera cerca di ripartire soprattutto dal vino, dai sapori, dell’identità identità e dall’enoturismo; dopo 50 Sfumature di Pinot Nero organizzato sempre dal MTV Lombardo ad ottobre 2020, l’amministrazione comunale, credendo molto nella valorizzazione delle produzioni agricole, in particolare della filiera vitivinicola, conNella cornice storica del Castello Visconteo con la manifestazione Iria Vinum gli organizzatori si propongono di allestire un, negli spazi semi aperti dei porticati ed esterni, con un fitto programma di eventi che guiderà il pubblico alla scoperta di un mondo, quello della bontà e delle eccellenze enogastronomiche locali. Il tutto si svolgerà rispettando le