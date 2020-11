Sondaggio [Personaggio dell’anno] Aperte le candidature!

Primo Piano del 16 novembre 2020 | 18:26

Scommettiamo sulla rinascita del settore

Candidature aperte!

Premiazioni da recuperare

Sondaggio 2020 al via

1° turno dalle 00.00 del 13 dicembre 2020 alle 24.00 del 3 gennaio 2021

2° turno dalle 12.00 del 4 gennaio alle 24.00 del 24 gennaio 2021

3° turno dalle 12.00 del 25 gennaio alle 24.00 del 14 febbraio 2021

anca meno di un mese all’avvio dell’iniziativa più attesa nel nostro settore. Torna infatti con lail sondaggio online “”. L’avvio ufficiale è fissato per la mezzanotte tra sabato 12 e domenica, con una ripartizione in tre turni analoga a quella già utilizzata nelle scorse due edizioni: 3 settimane per ogni turno, con eliminazioni graduali dei candidati meno votati e azzeramento dei voti all’inizio di ogni nuovo turno. I candidati, come da tradizione, saranno 216, ovvero 36 per ogni categoria:Siamo ben consapevoli che questo sia un periodo difficile per tutti. La pandemia di Covid-19, da cui il nostro Paese non è ancora uscito, ha messo in ginocchio la nostra economia e il settore dell’accoglienza e della ristorazione è senza dubbio tra quelli che stanno pagando il prezzo più alto, non solo in termini di perdita di affari, ma anche per le sempre più numerose cessazioni di attività.Tra gli obiettivi del nostro sondaggio c’è sempre stato il voler premiare l’attività svolta dai nomi in gara per la valorizzazione del settore. Detto questo, ci rendiamo perfettamente conto quanto al momento sia difficile immaginare che si sia fatto qualcosa di significativo dovendo faticare anche solo per mandare avanti la propria attività. Quello che vogliamo fare, però, è cercare di, nonostante oggi siano costretti ad uno stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria.Con la nostra iniziativa - che come sempre non intende creare rivalità tra un candidato e l’altro ma coinvolgere il pubblico- vogliamo scommettere sulla rinascita del comparto, sperando che le attività possano ripartire al più presto. Vogliamo accendere i riflettori su un settore cruciale per l’economia dell’intero sistema Italia, mettendo in campo chi si è sempre impegnato per lae della qualità della nostra, motivi di vanto e fattori attrattivi per i flussi turistici da tutto il mondo.Quest’anno più che mai, diamo la possibilità, a tutti coloro che rientrano nelle sei categorie del sondaggio, di, così come diamo al pubblico la possibilità di. Tutte le segnalazioni verranno tenute anche questa volta in grande considerazione e saranno esaminate una ad una da un panel di esperti interno alla nostra redazione. Il requisito per le nuove candidature è solo uno: cerchiamo persone che rappresentino al meglio il settore e siano conosciute dal pubblico, anche attraverso i canali social.Come i nostri lettori sanno, per cause di forza maggiore non abbiamo potuto tenere le premiazioni dei vincitori dello scorso anno nella categoria Cuochi;per i Pizzaioli;per i Pasticceri;nella categoria Sala e Hotel;per i Barman;nella categoria Opinion Leader). Lo stop imposto dal lockdown lo scorso marzo ha messo in standby un evento che Italia a Tavola negli anni ha organizzato in maniera sempre più articolata e partecipata, insistendo sull’. Essendo impossibile la realizzazione di qualsiasi evento in presenza per ragioni di sicurezza, le premiazioni dei vincitori del Premio Italia a Tavola 2019 sono state dunque rimandate, con la promessa di realizzarle non appena ci saranno le condizioni.Ma tornando alla nuova edizione del sondaggio, ripetiamo in sintesi le modalità di svolgimento e come partecipare alle votazioni.In tutti e tre i turni, il voto si effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno (). Indipendentemente dal numero di preferenze espresse (da 1 a 18 in totale), ogni votante sarà conteggiato una sola volta per turno. Ogni volta che un turno termina, al successivo saranno azzerati tutti i numeri: i candidati che si saranno qualificati ripartiranno da zero voti, così come il conteggio del numero dei votanti (lo scorso anno il numero dei votanti è cresciuto ad ogni turno, passando dai 215.312 del 1° turno ai 237.166 del 2°, fino ai 272.729 del 3°).Questo il calendario dei turni del nuovo sondaggio:Per proporre un nuovo candidato o per auto-candidarsi, basta scrivere una mail a redazione@italiaatavola.net specificando nome, cognome e professione della persona che si desidera candidare.Hashtag: