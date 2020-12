[Personaggio dell'anno], quanto affetto! I votanti sono già quasi 50mila

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 17:56

Quasi 50mila i votanti

Cuochi: prosegue la corsa di Gennaro Esposito

Pizzaioli: Bonci guida, ma c'è spazio per tutti

Pasticceri, la categoria più votata

Sala e Hotel: Vanni Berna ancora il più votato

Barman: Silvia Fiorentini unica donna in vetta

Opinion leader: Borghese sorpassa Barbieri

Come votare

erzo giorno diper il 1° turno della 13ª edizione del sondaggio di Italia a Tavola “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza” e gli appassionati si stanno riversando sulla pagina dedicata per esprimere le proprie preferenze. Siamo ormai ad un passo dalla soglia dei, un numero inatteso visto il periodo di difficoltà che ha portato il settore ad essere sulla bocca di tanti, ma quasi esclusivamente per le polemiche legate ade chiusure.Evidentemente però l’non è cessato e chissà che questo segnale non possa anche concretizzarsi con prenotazioni abbondanti fino a che sarà consentito per enogastronomia edlavorare.Tra inon cambiano di molto i movimenti conche occupano ancora - in quest’ordine - le prime tre posizioni aggirandosi tra i 1.600 e i 2.300 voti abbondanti. Dietro di loro ancora Massimo Bottura e spunta anche Carlo Cracco.Anche tra ii movimenti non si stanno discostando molto da quanto analizzato nelle prime ore di votazione.è sempre al comando con circa 3mila voti e il margine sul secondo è già ampio dato che Gino Sorbillo è a circa 1.500. Un’osservazione che vale solo per sottolineare l’affetto per Bonci, ma che nel 1° e 2° turno conterà poco ai fini delledato che tra il 1° e 2° turno accederanno i migliori 12 e tra il 2° e il 3° i primi 6 con i voti che si azzereranno ad ogni nuova tornata., Vincenzo Florio e Corrado Bombaci hanno già ampiamente superato i 1.200 voti.Sarà la voglia dinatalizi, sta di fatto che la categoriaè quella che sta ottenendo più interesse con più di 16mila votanti. I primi tre restano; tutti e tre hanno già superato i 3mila voti, nessun altro candidato ha fatto meglio anche nelle altre categorie.guida la classifica dei professionisti dicon oltre 1.300 voti seguito da due donne: Silvia Brunello e Gabriella Cicero alle soglie dei mille clic ottenuti.L’unica donna leader momentanea di una classifica ètra iche guida con circa 1.300 voti. Francesco Pogni, Gianluca Lombardo e Patrizia Bevilacqua seguono con oltre mille voti in saccoccia.Sorpasso nella categoriaconche ora precedegrazie ad una manciata di voti in più. Chiara Maci e Benedetta Parodi sono salde nelle prime quattro posizioni.Per chi ancora non ha “sbirciato” le modalità per votare in vigore quest’anno ecco una. In tutti e tre i turni, il voto si effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta: qualunque tipo di flusso anomalo relativo aiporterà all’eliminazione del candidato (che magari non ne ha colpa ma si troverà a pagare il prezzo di sostegni un po' troppo "spinti"), così da evitare qualunque tipo di polemica o scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti.Quest’anno saremo drastici e non ricorreremo nemmeno più a eventualiper verificare meglio eventuali sospetti. Voti anomali o sospetti faranno scattare allarmi immediati. Siamo anche disposti a ad accettare che si possano registrare numeri inferiori rispetto agli altri anni, ma sicuri che siano tutti veri e di qualità. Un'avvertenza doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti dodici edizioni e che non mette in discussione la verità dei risultati emersi.