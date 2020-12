Sondaggio Personaggio dell’anno, 7 giorni al termine del 1° turno di votazioni

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 16:52

i avvia alla conclusione il primo dei tre turni del sondaggio più atteso del settore, quello per il “”. Nell’arco delle prime due settimane il numero dei votanti è salito fino, e con l’avvicinarsi della, alle ore 12 di lunedì 4 gennaio, cresce la partecipazione del pubblico e il passaparola si fa più intenso per cercare di raccogliere quanti più voti possibile per assicurarsi così il passaggio al 2° turno. Alla chiusura del 1° turno saranno infattidi ogni categoria ad accedere alla seconda fase, anch’essa della durata di 3 settimane, dalle ore 18 di lunedì 4 fino alle 12 di lunedì 25 gennaio 2021.Ricordiamo che, esprimendo fino a 3 preferenze per ogni categoria: Cuochi, Pizzaioli, Pasticceri, Sala e Hotel, Barman, Opinion leader. Qualsiasi tentativo di aggirare il sistema di controllo della validità dei voti verrà individuato e bloccato.Nella categoria Cuochi è testa a testa fra. Tra i più accreditati a passare al 2° turno, avendo già raggiunto un buon numero di voti (oltre 4mila), ci sono anche Gennaro Esposito, Matteo Metullio, Carlo Cracco, Giuseppe Romano e Alessia Uccellini. Ma la gara è ancora aperta e nessun candidato più essere del tutto sicuro di rientrare fra i primi 12.Nella categoria Pizzaioli,ha preso ormai il largo, superando quota 8mila preferenze. Dietro di lui, con oltre 2mila voti di scarto, troviamo Vincenzo Florio, Luca Doro, Corrado Bombaci e Gino Sorbillo. Anche nella categoria Pasticceri il primo in classifica ha già superato quota 8mila voti: si tratta di, che per il momento ha segnato un distacco di circa mille preferenze da Ernst Knam. A seguire troviamo Antonio Chiera, Damiano Carrara, Sara Moalli e Luca Montersino.Nella categoria Sala e Hotel,sta prendendo il largo con oltre 5mila voti già conquistati. Dietro di lei, con oltre mille voti di differenza, ci sono Vanni Berna, Gabriele Bianchi e Irina Mihailenko. Tra i Barman guidano la classifica provvisoria, con oltre 3.500 preferenze. Seguono Patrizia Bevilacqua, Giuliana Giancano, Flavio Angiolillo e Michele Marzella. Infine, nella categoria degli Opinion leader con oltre 5mila voti domina il podio, tallonato da Bruno Barbieri, Chiara Maci, Roberta Garibaldi, Roberto Valbuzzi e Benedetta Parodi.Ma, come abbiamo ricordato sopra,, le classifiche possono ancora ribaltarsi da qui al termine del primo turno. L’importante per ora è riuscire a posizionarsi tra i primi 12 della propria categoria per poter accedere così alla 2ª fase, nella quale i voti verranno azzerati e si ripartirà da capo. Per accedere al 3° e ultimo turno di votazioni i candidati dovranno classificarsi tra i primi 6. Ma ora attendiamo l’esito del primo turno... che può riservare ancora delle sorprese!Hashtag: