[Personaggio dell'anno], 2° turno: in una settimana 120mila votanti

Oltre 120mila votanti in una settimana



Come votare

l sondaggio di Italia a Tavolasta entrando nel vivo. Il secondo turno (che si chiduerà il 25 gennaio) è iniziato da una settimana e i votanti sono stati già oltre 120mila. In gara sono rimasti dodiciper ognuna delle sei categorie. Al termine di questo turno solo sei accederanno al 3° ed ultimo turno (con 6 candidati in ogni categoria) dal quale emergerà il vincitore dei, dei, dei, di, deie degliTra ia comandare con oltre 9mila voti. Dietro di lei, Seby Sorbello e Davide Oldani. Poi Gennaro Esposito, Massimo Bottura e Giuseppe Romano. Oltre 40mila i votanti complessivi qui.Tra iguida la graduatoria con quasi 12mila voti; dietro di lui Luca Doro e Vincenzo Florio. Attualmente siCorrado Bombaci, Rosario Giannattasio e Gino Sorbillo.viaggia ancora spedito tra i. Ha più voti di tutti e guida davanti ad Iginio Massari, Ernst Knam, Angelo Musolino, Sara Moalli e Damiano Carrara.Nella categoriaal momento ha più voti di tutti. Seguono Gabriele Bianchi, Vanni Berna, Alessandro Scorsone, Gabriella Cicero e Paolo Porfidio.comanda la classifica deidavanti a Giuliana Giancano e Michele Marzella. Poi Patrizia Bevilacqua, Francesco Pogni e Carlo Maria Cardarelli.Infine gliconche ha incassato più voti di tutti attualmente. Chiara Maci segue subito a ruota e anche Francesca Romana Barberini sfrutta il vento in poppa. Alberto Marcomini, Marco Colognese e Bruno Barbieri gli altri candidati che chiudono la sestina.Ilsi effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta: qualunque tipo direlativo ai voti porterà all’eliminazione del candidato (che magari non ne ha colpa ma si troverà a pagare il prezzo di sostegni un po' troppo "spinti"), così da evitare qualunque tipo di polemica o scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti. Quest’anno saremo drastici e non ricorreremo nemmeno più a eventuali sospensioni per verificare meglio eventuali sospetti.Voti anomali o da Ip sospetti faranno scattare allarmi immediati. Siamo anche disposti a ad accettare che si possano registrare numeri inferiori rispetto agli altri anni, ma sicuri che siano tutti veri e di qualità. Un'doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti dodici edizioni e che non mette in discussione la verità dei risultati emersi.Hashtag: