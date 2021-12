Personaggio dell’anno: Bonci, Carrara e Bevilacqua prendono il largo

Il primo turno del 14° sondaggio online “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola” (#premioiat) si avvia verso la conclusione della seconda settimana registrando un numero di votanti già notevole: oltre 167mila. Nonostante manchino ancora 10 giorni alla fine del turno (il che significa che nulla è ancora deciso e le classifiche si possono ancora ribaltare), in alcune categorie i candidati che si trovano in prima posizione hanno guadagnato un distacco considerevole dai loro competitor. Ci riferiamo in particolare a Gabriele Bonci nella categoria “Pizzaioli e Panificatori”, Damiano Carrara nei “Pasticceri” e Patrizia Bevilacqua nei “Barman”, i quali hanno al momento oltre mille voti in più rispetto ai secondi in classifica.

La conclusione del 1° turno di gioco avverrà il 10 gennaio a mezzogiorno: allora conosceremo i nomi dei 12 candidati più votati per ogni categoria che potranno accedere di diritto al 2° turno. Dopo altre tre settimane di votazioni, il 31 gennaio avrà inizio il 3° ed ultimo turno, con 6 candidati in ciascuna categoria. Dopo il termine di ogni turno i voti si azzerano e i candidati che si sono qualificati ripartono a gareggiare “ad armi pari”. Per questo è importante non far mancare il sostegno ai propri candidati preferiti per tutta la durata del sondaggio, e non soltanto in un singolo turno di gioco.

Ricordiamo che ogni utente registrato può votare solo una volta in ciascun turno. Per votare è necessario effettuare il login sul sito di Italia a Tavola con il proprio nome utente e la propria password, oppure accedere tramite il proprio account Google o Facebook.

Classifiche provvisorie sempre in movimento

Vediamo nel dettaglio come si presenta la situazione attuale in ogni sezione del sondaggio, per quanto le classifiche siano in continuo cambiamento a causa del grande numero di votanti che sta partecipando al sondaggio.

Nella categoria “Cuochi” si mantiene al comando Carlo Cracco con oltre 4.200 preferenze, seguito da Rafael Nistor, Matteo Metullio e Antonino Cannavacciuolo.

Tra i “Pizzaioli e Panificatori”, come abbiamo detto, è in testa Gabriele Bonci, che al momento guida la classifica con oltre 4.900 preferenze, oltre mille in più rispetto a Renato Bosco, Franco Pepe e Lorenzo Sirabella.

Nella categoria “Pasticceri” il primo in classifica, Damiano Carrara, domina con oltre 4.800 voti. In seconda posizione troviamo Sal De Riso, seguito da Angelo Musolino e Iginio Massari.

Nella categoria “Sala e Hotel” nelle prime posizioni troviamo, non molto distanziati l’uno dall’altro, Maria Carmela Colaiacovo, Marco Reitano, Massimo Rossi ed Eros Teboni.

Guida la classifica provvisoria dei “Barman” con oltre 3.500 preferenze Patrizia Bevilacqua, che ha ormai distanziato di quasi 2.000 voti Carmine Mattia Perciballi, Marina Milan e Tony Berry.

Infine, tra gli “Opinion leader” è ancora in testa Antonella Clerici, seguita da Bruno Barbieri, Francesca Romana Barberini, Gian Marco Centinaio, Chiara Maci e Marco Bianchi.

Nulla comunque è ancora deciso: le votazioni del primo turno del sondaggio si concluderanno, come abbiamo ricordato, lunedì 10 gennaio alle ore 12. Solo i 12 candidati più votati di ogni categoria passeranno alla seconda fase del gioco. Non resta che continuare a votare e far votare i propri preferiti!