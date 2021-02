[Personaggio dell'Anno], 3° turno Sprint finale per i 36 candidati

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 18:08

l sondaggio di Italia a Tavolaè in dirittura d'arrivo. i 36 candidati che sono arrivati fino a qui sono ormai sul rettilineo finale dato che c'è tempo per votare fino a lunedì 15 febbraio alle 12. I clic aumentano e hanno superato ormai quota 190milaIn corsa, lo ricordiamo, sono rimasti sei candidati per ognuna delle sei categorie: Cuochi, Pizzaioli, Pasticceri, Sala&Hotel, Barman e Opinion leader.Entriamo nello specifico delle classifiche parziali per capire quali sono i movimenti in atto tra candidati che hanno preso il largo e altri che stanno duellando e lo faranno fino all'ultimo.Tra icontinua la sua corsa al comando della classifica con oltre 22mila voti incassati fino a qui. Dietro di lui resiste il tristellato Massimo Bottura che sta guadagnando terreno; poi Rosanna Marziale che con oltre 20mila voti può ancora ambire al successo. Dunque Fabio Campoli, davanti a Silvia Baracchi e Matteo Metullio più attardati.è inarrestabile e continua ad essere il personaggio più votato in assoluto (25mila voti abbondanti) oltre ad essere naturalmente primo tra iLuca Doro è l'unico che prova a tenergli testa riducendo addirittura il distacco negli ultimi giorni. Al terzo posto momentaneo Lorenzo Sirabella che supera Gino Sorbillo (ora quarto). Chiudono Marzia Buzzanca e Rosario Giannattasio Sal de Riso; i tre sono compressi in poco più di mille voti di differenza. Sara Moalli, Antonio Chiera e Francesca Speranza nell’ordine chiudono l’attuale classifica.Nella categoriainvece prosegue spedita la corsacon più di 23mila voti. Deve guardarsi ancora le spalle da Gabriella Cicero che ha superato Gabriele Bianchi. Livia Iaccarino, Alessandro Scorsone e Paolo Porfidio gli altri tre più staccati ma comunque apprezzatissimi dal pubblico.Clamorosa rimonta tra i Barman. Dopo settimane di leadership, Carmine Mattia Perciballi ha ceduto la testa della graduatoria ad una indomabile Giuliana Giancano. I due sono separati da poche decine di voti con Patrizia Bevilacqua che, più staccata, fa da terza competitor più accreditata. Anche Cinzia Ferro si sta rendendo protagonista di un grande recupero: ora è quarta davanti a Michele Marzella e Francesco Pogni.Infine gli, una delle categorie più seguite della storia del sondaggio. Roberto Valbuzzi dopo essere balzato al comando della classifica consolida il primatoFrancesca Romana Barberini. Gian Marco Centinaio, Alberto Marcomini e Roberta Garibaldi chiudono la sestina.Il voto si effettua esprimendo da 1 a 3in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta: qualunque tipo dianomalo relativo ai voti porterà all’eliminazione del candidato (che magari non ne ha colpa ma si troverà a pagare il prezzo di sostegni un po' troppo "spinti"), così da evitare qualunque tipo di polemica o scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti. Quest’anno saremo drastici e non ricorreremo nemmeno più a eventualiper verificare meglio eventuali sospetti. Voti anomali o da Ip sospetti faranno scattare allarmi immediati. Siamo anche disposti a ad accettare che si possano registrare numeri inferiori rispetto agli altri anni, ma sicuri che siano tutti veri e di. Un'avvertenza doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti dodici edizioni e che non mette in discussione ladei risultati emersi.