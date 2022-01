[Personaggio dell’anno], manca una settimana alla fine del 2° turno

Mancano solo 7 giorni: lunedì 31 gennaio alle 12.00 scopriremo chi saranno i 6 finalisti di ogni categoria che passeranno al 3° turno di votazioni. Il secondo turno del 14° sondaggio online “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola” (#premioiat) ha già fatto registrare la partecipazione di ben 151mila votanti (nel primo turno si è registrata la cifra record di 266.716 votanti), che senza sosta stanno dando il proprio sostegno ai candidati che vogliono vedere arrivare in finale. Ricordiamo che ogni turno ha una durata di 3 settimane e all’inizio di un nuovo turno tutti i candidati ripartono da 0 voti.

Le classifiche continuano a cambiare di ora in ora. Tra i nomi più votati al momento troviamo Giuseppe Di Iorio nella categoria Cuochi e Jerry Bortolan in quella degli Opinion Leader. Ma vediamo come si presenta la situazione attuale, categoria per categoria.

Le classifiche sono in movimento

Nella categoria “Cuochi” in testa per il momento c’è Giuseppe Di Iorio con oltre 7.700 preferenze, seguito da Alessandro Buffolino e Antonino Cannavacciuolo. Seguono, ma con un notevole distacco di voti, Matteo Metullio, Carlo Cracco, Moreno Cedroni e Alessia Uccellini.

Tra i “Pizzaioli e Panificatori” è ancora in testa Franco Pepe, che al momento guida la classifica con oltre 7.000 preferenze. Dietro di lui ci sono Matteo Cunsolo e Renato Bosco, mentre più distaccati Gabriele Bonci e Gino Sorbillo.

Poche variazioni anche nella categoria “Pasticceri”, dove il primo in classifica, Iginio Massari, domina con oltre 7.300 voti. In seconda posizione resiste Angelo Musolino, seguito da Vetulio Bondi. Più distanziati Maicol Vitellozzi, Damiano Carrara e Sal De Riso.

Nella categoria “Sala e Hotel” nelle prime posizioni troviamo, nell’ordine, Livia Iaccarino con oltre 5.200 preferenze, Maria Carmela Colaiacovo e Alessandro Scorsone; più distanziati Salvatore Castano, Gaia Serafini e Silvia Brunello.

Nella categoria dei “Barman” al momento il più votato è Tony Berry con oltre 7.100 preferenze. Seguono sul podio provvisorio Vanessa Vialardi e Carola Abrate; più distanziate Rachele Bottino, Chiara Marsili e Patrizia Bevilacqua.

Infine, tra gli “Opinion leader” in testa troviamo ancora Jerry Bortolan con oltre 7.800 preferenze, seguito da Chef Hiro e Francesca Romana Barberini. Dietro di loro, Aldo Cursano, Alessandro Borghese e Chiara Maci.

La conclusione del 2° turno di votazioni avverrà il 31 gennaio a mezzogiorno: allora conosceremo i nomi dei 6 candidati più votati per ogni categoria che potranno accedere così di diritto al 3° ed ultimo turno, che decreterà dopo 3 settimane i sei Personaggi dell’anno 2021, uno per categoria. Ricordiamo che al termine di ogni turno i voti si azzerano e i candidati che si sono qualificati ripartono gareggiando “ad armi pari”. Per questo è importante non far mancare il sostegno ai propri candidati preferiti per tutta la durata del sondaggio, non soltanto in un singolo turno di gioco.

Ogni utente registrato può votare solo una volta in ciascun turno. Per votare è necessario effettuare il login sul sito di Italia a Tavola con il proprio nome utente e la propria password, oppure accedere tramite il proprio account Google o Facebook.