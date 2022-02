Sondaggio, ancora 10 giorni per votare: chi saranno i [Personaggi dell’anno]?

È il momento dello sprint finale! Mancano solo 10 giorni al termine del 14° sondaggio online “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola” (#premioiat). Alle ore 12 del 21 febbraio si concluderà il 3° ed ultimo turno di votazioni e scopriremo chi saranno i sei vincitori, uno per categoria: Cuochi, Pizzaioli e Panificatori, Pasticceri, Sala e Hotel, Barman, Opinion leader. I candidati sono partiti in 36 per categoria nel 1° turno di votazioni, passando a 12 nel 2° turno. I 6 più votati hanno potuto qualificarsi per la sessione finale (sempre della durata di 3 settimane e sempre con azzeramento dei voti all’inizio del turno). Il passaparola sul web e in particolare sui social sta svolgendo un ruolo determinante sull’andamento del sondaggio, che al momento ha visto la partecipazione di oltre 81mila votanti.

Da diversi giorni il candidato con più preferenze in assoluto è il cuoco Alessandro Buffolino, che al momento ha ricevuto oltre 4.400 voti. Pioggia di consensi anche per la docente ed esperta di food Nerina Di Nunzio (oltre 4.200 preferenze) e per la pasticcera Melissa Dolci (oltre 3.500 preferenze). Ma analizziamo ora la situazione attuale, categoria per categoria.

Le classifiche provvisorie: si inizia a intravedere il traguardo

Situazione invariata rispetto ad una settimana fa nella categoria Cuochi: ancora in testa con oltre 4.400 voti Alessandro Buffolino, chef del ristorante Acanto dell’Hotel Principe di Savoia di Milano. Dietro di lui Giuseppe Di Iorio, Antonino Cannavacciuolo, Alessia Uccellini, Rosanna Marziale e Moreno Cedroni.

Nella categoria Pizzaioli e Panificatori al momento è al comando il maestro dell’arte bianca Gabriele Bonci con più di 2.900 preferenze. In seconda posizione (con pochi voti di differenza) troviamo Gino Sorbillo, seguito da Franco Pepe, Matteo Cunsolo, Renato Bosco e Tiziano Casillo.

Nella categoria Pasticceri la più votata attualmente è Melissa Dolci del CoCo Bistrot di Roma, con oltre 3.500 preferenze. Seguono Maicol Vitellozzi, Sal De Riso, Iginio Massari, Angelo Musolino e Vetulio Bondi.

Nella categoria Sala e Hotel è in testa con più di 2.500 voti Gaia Serafini, sommelier del Noïr di Ponzano Veneto. Secondo Salvatore Castano, terzo Alessandro Scorsone. Seguono Ezio Indiani, Livia Iaccarino e Maria Carmela Colaiacovo.

Nella categoria Barman primo nella classifica provvisoria è Tony Berry del Porto di Ripetta Bar di Roma, con oltre 2.400 preferenze. Dietro di lui cinque barlady: Chiara Marsili, Carola Abrate, Rachele Bottino, Vanessa Vialardi e Patrizia Bevilacqua.

Infine, nella categoria Opinion leader è in testa Nerina Di Nunzio con oltre 4.200 preferenze, seguita da Jerry Bortolan, Chef Hiro, Francesca Romana Barberini, Gian Marco Centinaio ed Ettore Prandini.

Ma la gara è ancora aperta e tutto può ancora cambiare: mancano ancora 10 giorni al termine delle votazioni, che si chiuderanno il 21 febbraio decretando i sei Personaggi dell’anno 2021. Ricordiamo che ogni utente registrato può votare solo una volta in ciascun turno. Per votare è necessario effettuare il login sul sito di Italia a Tavola con il proprio nome utente e la propria password, oppure accedere tramite il proprio account Google o Facebook.