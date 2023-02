Personaggio dell'anno, si entra nel vivo con il secondo round di votazioni

Dopo un primo turno di votazioni che ha superato i 180mila partecipanti, il sondaggio di Italia a Tavola per la nomina del Personaggio dell'anno dell'enoganostromia e dell'accoglienza. Una 15ª edizione da vivere fino all’ultimo secondo e che vedrà trionfare il leader di ogni categoria (cuochi, pizzaioli e panificatori, pasticceri, sala e hotel, barman, opinion leader) il prossimo 13 marzo.

I personaggi al primo posto nelle rispettive categorie: Cannavacciuolo (Cuochi), Pepe (Pizzaioli e Panificatori), Montersino (Pasticceri), Bianchi (Sala e Hotel), Lombardo (Barman) e Borghese (Opinion Leader)

Cuochi: Cannavacciuolo in testa. Seguono Mariola e Ricci

Con più di 40mila votanti, la categoria dei Cuochi, nel primo turno di votazioni, è stata dominata da un mostro sacro della cucina italiana, Antonino Cannavacciuolo. Il noto chef e volto televisivo di Sky ha comandato la classifica senza particolari problemi, sbaragliando la concorrenza di Max Mariola (Casa Mariola) e Antonella Ricci (Ricci Osteria). Di seguito, i qualificati al secondo turno per questa categoria:

Pizzaioli e panificatori: Pepe e Cunsolo in testa

Tra i Pizzaioli e panificatori è stata una gara più aperta e che ha visto combattere fino all’ultimo voto Franco Pepe (Pepe in Grani) e Matteo Cunsolo (La Panetteria). Fulvio Marino (Molino Marino e volto di Rai 1), dopo un fantastico inizio, ha abbandonato la testa della classifica insieme a Gino Sorbillo (rispettivamente al terzo ed al quarto posto a circa cento e duecento voti di distanza dal primo classificato). Gabriele Bonci, già vincitore, si è piazzato quinto. Ecco la graduatoria di questa categoria:

Pasticceri: Montersino stacca Massari e De Riso

Dopo l'egemonia di Iginio Massari per quasi tutta la durata del sondaggio, il Maestro della Pasticceria, al termine della prima fase di votazioni, ha dovuto fare spazio a Luca Montersino, che negli ultimi giorni lo ha sorpassato di circa 300 voti. Qualificato, al terzo posto, un altro mostro sacro del settore, Sal De Riso. Discesa verticale per Damiano Carrara, che dal primo posto si è piazzato al quarto (e l'unico dei primi quattro a non aver vinto ancora un'edizione). Ecco chi è passato tra i Pasticceri:

Sala e Hotel: Gabriele Bianchi vince. Salgono sul podio Camilli e Gramaglia

La categoria Sala e Hotel è stata comandata senza troppi problemi da Gabriele Bianchi (maitre Hotel Villa San Martino) con Sandro Camilli (sommelier e presidente AIS Italia) e Laila Garmaglia (restaurant manager President) alle proprie spalle e che sono andati alla caccia della medaglia d’oro. Paolo Porfidio e Vanni Berna, già vincitori, si sono piazzati rispettivamente in quarta e quinta posizione. Ecco chi è passato:

Barman: cade Tony Berry, vince Lombardo

Dopo diversi giorni passati al primo posto, Tony Berry - già vincitore - ha dovuto abbandonare il podio nella categoria dei Barman. Sorpasso al fotofinish da parte di Gianluca Lombardo su Deborah Santoro, che si stava confermando la leader del settore. Medaglia di bronzo per Francesco Pogni. Di seguito i classificati:

Opinion leader: Borghese leader, Valbuzzi e Visintin alle spalle

Alessandro Borghese è stato l'uomo chiave di questo primo turno negli Opinion leader. Ma il tallonamento di Roberto Valbuzzi (ex vincitore) e Valerio Visintin è stato continuo nel corso della fase che si è da poco conclusa. Aurora Cavallo, la giovane food blogger, è scivolata nel finale al quarto posto dopo aver ricoperto le prime tre posizioni per diversi giorni. Chi è passato? Qui la classifica:





Le categorie e come votare

Le categorie sono sei. I candidati sono 36 per ciascuna categoria, per un totale di 216 professionisti che gareggiano per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. La pagina con tutti i nomi dei candidati, per i quali si possono esprimere fino a 3 preferenze per categoria, è pubblicata sul sito www.italiaatavola.net. I risultati come sempre sono visibili in tempo reale, sia sulla pagina dedicata, all’interno del sito, sia in homepage all’interno di un apposito box.

Le date degli ultimi turni

Il 2° turno durerà 2 settimane, dalle 17 del 20 febbraio alle 12 del 6 marzo (al termine i candidati diventeranno 6); il 3° turno durerà una sola settimana, dalle 17 del 6 marzo alle 12 del 13 marzo, nella quale il pubblico voterà i 6 finalisti di ciascuna categoria per decretare chi saranno i “Personaggi dell’anno”. All’inizio di ogni nuovo turno tutti i voti saranno azzerati, per questo i candidati avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per riuscire a superare ogni fase e qualificarsi per il podio.

I vincitori dell’edizione 2022

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion leader”.