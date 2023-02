Premio Italia a Tavola: oltre 108mila votanti in 5 giorni. Nei cuochi in testa Cannavacciuolo

Sono già oltre 108mila i votanti nel sondaggio di Italia a Tavola “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola”, giunto alla 15ª edizione. A conferma che la “sfida” piace! Oggi, 04 febbraio 2023, in testa ci sono nella categoria cuochi Antonino Cannavacciuolo tallonato da Max Mariola e Alessandro Circiello in terza posizione; per i pizzaioli e panificatori Gabriele Bonci, partito benissimo, seguito da Renato Bosco e Matteo Cunsolo; per i pasticceri in testa il Damiano Carrara, volto noto e molto amato, seguito da Sal De Riso e Angelo Musolino; per la sala e hotel Laila Gramaglia, Marco Reitano e Gabriele Bianchi; nei barman tre donne: Patrizia Bevilacqua, Erica Rossi e Vanessa Vialardi mentre per gli opinion leader in testa il famoso critico mascherato Valerio M. Visintin seguito da Francesca R. Barberini e Gioacchino Bonsignore.

In gara nelle sei categorie (cuochi, pizzaioli e panificatori, pasticceri, sala e hotel, barman, opinion leader) tanti nomi della ristorazione. Il sondaggio promosso da Italia a Tavola ha, da sempre, lo stesso obiettivo: dare la possibilità al grande pubblico di esprimere le proprie preferenze ed eleggere - attraverso una “gara” amichevole che vuole rafforzare lo spirito di squadra nell’Horeca - i sei professionisti che si sono spesi al meglio nella valorizzazione dell’enogastronomia e dell’accoglienza made in Italy. Un sondaggio, come dicevamo, molto amato: nel 2022 hanno votato, complessivamente, quasi 700mila utenti, con il picco massimo del primo turno (226.716 voti).



Le categorie e come votare

Come dicevamo le categorie sono sei. I candidati sono 36 per ciascuna categoria, per un totale di 216 professionisti che gareggiano per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. La pagina con tutti i nomi dei candidati, per i quali si possono esprimere fino a 3 preferenze per categoria, è pubblicata sul sito www.italiaatavola.net. I risultati come sempre sono visibili in tempo reale, sia sulla pagina dedicata, all’interno del sito, sia in homepage all’interno di un apposito box.



Le date dei tre turni

Il 1° turno (in programma fino alle 12 del 20 febbraio) ha una durata di 3 settimane e comporterà il passaggio da 36 a 12 candidati per categoria; il 2° turno durerà 2 settimane, dalle 17 del 20 febbraio alle 12 del 6 marzo (al termine i candidati diventeranno 6); il 3° turno durerà una sola settimana, dalle 17 del 6 marzo alle 12 del 13 marzo, nella quale il pubblico voterà i 6 finalisti di ciascuna categoria per decretare chi saranno i “Personaggi dell’anno”.



All’inizio di ogni nuovo turno tutti i voti saranno azzerati, per questo i candidati avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per riuscire a superare ogni fase e qualificarsi per il podio.



Torna l’evento in presenza

Tra le grandi novità di questa edizione, il ritorno in primavera del grande evento in presenza nel quale verranno premiati tutti i vincitori del sondaggio. Presto saranno svelati tutti i dettagli.



I vincitori dell’edizione 2022

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion leader”.