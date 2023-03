Personaggio dell'anno, continuano le votazioni della fase finale

Lunedì alle ore 12:00 terminerà la terza ed ultima fase di votazioni per eleggere il Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza di Italia a Tavola. Ultimi giorni, dunque, in cui si può traghettare il proprio beniamino verso la vittoria. Ed in questa 15esima edizione del sondaggio non sono mancate le sorprese. Di seguito, proponiamo un aggiornamento parziale categoria per categoria.

I personaggi in testa: Mariola (cuochi), Pepe (pizzaioli e panificatori), Montersino (pasticceri), Trapanese (sala e hotel), Santoro (barman) e Raspelli (opinion leader)

Cuochi: Mariola sempre in testa. Stile e Ricci sul podio

Continua l'egemonia in questo settore di Max Mariola (di Casa Mariola e noto personaggio sia social che televisivo), che stacca con più di 300 voti il secondo - attualmente - classificato - Domenico Stile (dell'enoteca La Torre Villa Letitia a Roma) e Antonella Ricci (di Ricci Osteria a Milano). Fuori dal podio, al momento, Enrico Bartolini, Antonino Cannavacciuolo ed Igles Corelli.

La somma dei voti dei finalisti nella prima e nella seconda fase:

Pizzaioli e panificatori: Pepe guida. Seguono Marino e Bonci

È battaglia aperta tra Franco Pepe (di Pepe in Grani a Caiazzo) e Fulvio Marino (di Molino Marino e volto di Rai 1), che distano pochissimi voti tra di loro. Terzo posto, invece, per Gabriele Bonci (di Pizzarium a Roma). In coda, poi, ci sono Teresa Iorio, Ciro Salvo e Matteo Cunsolo.

Pasticceri: Montersino stacca Carrara e De Riso

In questa categoria, la medaglia d'oro, per ora, è al collo di Luca Montersino (di Acquaviva), seguito dall'argento Damiano Carrara (di Lucca e personaggio della televisione) e da Sal De Riso (di Minori e presidente di Ampi). Fuori dai primi tre posti un altro Maestro dell'arte bianca: Iginio Massari. Quinta e sesta posizione, poi, per Melissa Dolci e Matteo Cutolo.

Sala e Hotel: Trapanese, Gramaglia e Camilli sul podio

Salvatore Trapanese (docente Banqueting manager) stacca con più di mille voti la seconda classificata Laila Gramaglia (restaurant manager di President a Pompei) e Sandro Camilli (sommelier e presidente di Ais Italia). Fuori dal podio, poi, figurano Gabriele Bianchi, Vanni Berna e Irina Mihailenko.

Barman: Santoro non molla. Bottino e Milan inseguono

Come accaduto in tutti i primi giorni di votazione nella prima e nella seconda fase, anche nel terzo round Deborah Santoro (di Pollina Resort) guida la testa della classifica, inseguita da Rachele Bottino (di Almaranto Relais) e Marina Milan (freelance). Quarta posizione per Tony Berry, che precede Salvatore Scamardella e Patrizia Bevilacqua.

Opinion Leader: Raspelli medaglia d'oro, argento e bronzo per Borghese e Bondì

In una delle categorie più apprezzate dai fan di Italia a Tavola, Edoardo Raspelli (conduttore televisivo e giornalista) conduce, per il momento, la classifica degli opinion leader. Dietro di lui Alessandro Borghese (di Celebrity Chef) e Ruben Bondì (personal chef, consulente e food influencer). Antonella Clerici, Daniele Rossi e Bruno Barbieri restano attualmente fuori dal podio.

Le categorie e come votare

Le categorie sono sei. I candidati sono 36 per ciascuna categoria, per un totale di 216 professionisti che gareggiano per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. La pagina con tutti i nomi dei candidati, per i quali si possono esprimere fino a 3 preferenze per categoria, è pubblicata sul sito www.italiaatavola.net. I risultati come sempre sono visibili in tempo reale, sia sulla pagina dedicata, all’interno del sito, sia in homepage all’interno di un apposito box.

Qui il link diretto alla pagina di voto.

Le date degli ultimi turni

Il 3° turno durerà una sola settimana, dalle 17 del 6 marzo alle 12 del 13 marzo, nella quale il pubblico voterà i 6 finalisti di ciascuna categoria per decretare chi saranno i “Personaggi dell’anno”. All’inizio di ogni nuovo turno tutti i voti saranno azzerati, per questo i candidati avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per riuscire a superare ogni fase e qualificarsi per il podio.

I vincitori dell'edizione 2022

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion leader”.