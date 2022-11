Personaggio dell’anno, torna il sondaggio più atteso: candidature aperte!

Fervono i preparativi per la nuova edizione (la numero 15) del sondaggio più atteso dell’anno. Mancano circa due mesi al via e il pubblico sta già mostrando un grande entusiasmo inviando alla nostra redazione tante proposte di nuove candidature. Stiamo parlando del sondaggio “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola”, che stavolta avrà inizio alla fine di gennaio 2023 (anziché a fine dicembre come accadeva gli anni scorsi). Una scelta dettata dal fatto che molti candidati durante le feste di fine anno si trovano ad essere molto impegnati a causa dei numerosi impegni lavorativi che quel periodo dell’anno comporta.

Spostando quindi l’inizio del sondaggio a gennaio, daremo la possibilità a tutti i candidati di giocare “ad armi pari” e nessuno risulterà sfavorito. Inoltre, nel periodo delle festività si potrà approfittare per iniziare a fare un po’ di “passaparola” tra i propri clienti, collaboratori e conoscenti, anche perché le liste dei candidati verranno rese note a dicembre, con largo anticipo rispetto all’apertura delle votazioni.

E nell’ottica di rendere la formula più “agile”, in questa 15ª edizione Italia a Tavola introduce una grande novità rispetto agli anni precedenti: la durata del sondaggio non sarà più di 9 settimane ma di 6. Se la struttura su 3 turni di gioco, con 6 categorie da 36 candidati ciascuna, verrà mantenuta inalterata, la durata di ogni fase sarà invece diversa: il 1° turno avrà una durata di 3 settimane (e comporterà il passaggio da 36 a 12 candidati per categoria); il 2° turno durerà 2 settimane (al termine i candidati diventeranno 6); il 3° turno durerà una sola settimana, nella quale il pubblico voterà i 6 finalisti di ciascuna categoria per decretare chi saranno i “Personaggi dell’anno”. All’inizio di ogni nuovo turno tutti i voti saranno azzerati, per questo i candidati avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per riuscire a superare ogni fase e qualificarsi per il podio. Fondamentale sarà il passaparola, soprattutto sui canali social, con cui si potranno fare inviti al voto sostenendo così i propri candidati preferiti.

Ma c’è un’altra importante novità: verso la fine della primavera 2023 tornerà il grande evento nel quale verranno premiati tutti i vincitori del sondaggio. Se dal 2020, a causa della pandemia, siamo stati costretti a sospendere questo consueto appuntamento conviviale, finalmente dal prossimo anno potremo ripristinarlo.

Come inviare le proposte di candidatura?

In questa fase preliminare il pubblico è invitato ad esprimere dei suggerimenti di nuovi candidati. Per farlo basterà inviare una mail a redazione@italiaatavola.net, indicando nell’oggetto “Candidatura sondaggio”. Come lo scorso anno, sarà possibile inviare le proposte entro il 10 dicembre.

È iniziato il countdown per il nuovo sondaggio Personaggio dell'anno

Come si potrà votare?

Anche quest’anno le categorie saranno sei: Cuochi, Pizzaioli e Panificatori, Pasticceri, Sala e Hotel, Barman, Opinion leader. I candidati saranno 36 per ciascuna categoria, per un totale di 216 professionisti che gareggeranno per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. La pagina con tutti i nomi dei candidati, per i quali si potranno esprimere fino a 3 preferenze per categoria, verrà pubblicata sul sito www.italiaatavola.net. I risultati come sempre saranno visibili in tempo reale, sia sulla pagina dedicata, all’interno del sito, sia in homepage all’interno di un apposito box.

Più garanzie nel sistema di voto

Tra le novità introdotte quest’anno ci sarà anche un’implementazione delle garanzie sulla sicurezza delle votazioni: in caso venissero riscontrate delle situazioni anomale nei flussi di voti (magari perché in maniera illecita vengono attivati, ad esempio, sistemi proxy o bot), alcuni candidati potranno essere momentaneamente sospesi e i loro voti saranno sottoposti a verifica. Se sarà appurata l’attendibilità dei voti, i candidati saranno immediatamente “sbloccati” e torneranno in gara. Ma in caso emergano pratiche illecite, quei candidati potranno essere definitivamente squalificati e non accederanno ai turni successivi.

Obiettivo: valorizzare i professionisti dell’accoglienza

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sempre: dare la possibilità al grande pubblico di esprimere le proprie preferenze ed eleggere - attraverso una “gara” amichevole che vuole rafforzare lo spirito di quadra nell’Horeca - i sei professionisti che, ciascuno nella sua categoria, si sono spesi al meglio nella valorizzazione dell’enogastronomia e dell’accoglienza made in Italy. Nessuna pretesa di dare giudizi tecnici o di merito: ciò che conterà sarà solo il gradimento del “popolo del web”, che sarà chiamato ad esprimersi attraverso una votazione online.

I vincitori della scorsa edizione

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion leader”. I votanti nel turno finale del gioco sono stati oltre 192mila.

Dunque, non c’è tempo da perdere: affrettatevi ad inviare le vostre candidature!

