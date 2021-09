La versatilità dell’acqua S.Bernardo protagonista a Cheese

Acqua S.Bernardo annuncia con orgoglio la sua presenza a Cheese 2021, l’ appuntamento internazionale dei formaggi a latte crudo e dei latticini organizzata da Slow Food e Città di Bra, con Regione Piemonte.



La tredicesima edizione di Cheese, che ha come tema “Considera gli animali”, si apre a Bra in provincia di Cuneo, venerdì 17 settembre per chiudersi lunedì 20. Acqua S.Bernardo, Sostenitore Ufficiale di Slow Food e “in kind partner” di Cheese 2021, si prepara con entusiasmo al primo evento in presenza della prestigiosa partnership, nel segno della salvaguardia e dello sviluppo delle biodiversità.



Una presenza fisica, quella della leggerissima minerale tricolore, che si realizza anche con uno stand interattivo all’interno della manifestazione, che sarà teatro di presentazioni, eventi e ospiterà tanta ottima acqua contenuta nell’iconica lattina multisensoriale, personalizzata per l’evento.



«Siamo entusiasti di ripartire con gli eventi in presenza e di poterlo fare proprio con la grande famiglia di Slow Food - dice Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo, che spiega - L’acqua è elemento fondamentale per la vita; crediamo che vada considerato e valorizzato il suo ruolo di ingrediente poiché attraverso le sue caratteristiche è in grado di determinare la bontà di cibo e preparati in cui è impiegata».

Antonio Biella



Acqua come ingrediente, dunque ma non solo a livello gastronomico, ma anche nella cura della persona. A Cheese 2021, S.Bernardo ha scelto di raccontare l’acqua minerale attraverso le diverse applicazioni e la sua grande versatilità e lo farà con dei talk show che si svolgeranno durante tutti i giorni della manifestazione alle ore 12, a ingresso libero.



Il primo incontro, venerdì 17 settembre sarà con Andrea Brunetti, che per la sua pizza gourmet Trunch utilizza l’acqua S.Bernardo per regalare all’impasto una leggerezza invidiabile.

Si continua, poi sabato 18 settembre con un focus su Molecola, progetto 100% italiano nato nel 2013 per un modo diverso di bere una bibita di cola. Un prodotto che piace agli occhi, conquista il palato ed è buono, anche nel sociale.



Domenica 19 settembre Chiara Lovera, ceo di S’Agagò, parlerà della sorprendente collaborazione con S.Bernardo, iniziata con l'acqua micellare per la cura e la detersione della pelle, realizzata con purissima bava di lumaca e Acqua S.Bernardo.

Si conclude lunedì 20 settembre, con la presentazione ufficiale dei nuovi tè S.Bernardo realizzati in collaborazione con Everton: si sveleranno i tè biologici in acqua minerale destinati al mercato dell’Horeca.

I Tè Bio, Drops of Tea, sono preparati con infuso bio nei gusti classici e in altri più particolari, come l'infuso Rooibos alla vaniglia. Nuovo anche il formato, la bottiglia da 26 cl. Una piccola “Goccia” di vetro, che parla della storia di S.Bernardo, ma che risulta allo stesso tempo moderna e accattivante.Con la linea Drops of Tea, S.Bernardo allarga ulteriormente la sua gamma e si rivolge a un pubblico raffinato ed esigente, sempre in cerca di nuovi gusti ed emozioni.

A Cheese S.Bernardo porterà, inoltre, all’attenzione del grande pubblico l’importanza dell’acqua proposta in vari packaging per andare incontro a tutte le sensibilità e le esigenze del consumatore. Come la lattina di alluminio multisensoriale 100% riciclabile, compreso le sue caps personalizzate e la bottiglia elicoidale “Ely” realizzata al 100% da materiale di riciclo e a sua volta 100% riciclabile. Su tutte le tavole saranno presenti le Gocce, le inconfondibili bottiglie in vetro, disegnate da Giorgetto Giugiaro, maestro di stile italiano.



S.Bernardo sarà presente a Cheese 2021- Bra – dal 17 al 20 settembre - da venerdì a domenica dalle 10 alle 23. Lunedì dalle 10 alle 20.30

© Riproduzione riservata