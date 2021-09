Venezia e l’acqua? Sì, quella di Fonte Margherita

L’acqua minerale Fonte Margherita è sponsor ufficiale di Fondazione Ente dello Spettacolo presso la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La Fondazione romana, FEdS, gestisce lo spazio Lounge nella meravigliosa Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Fonte-Margherita a Venezia 2021



All’interno del proprio spazio, a pochi minuti dal Palazzo del Cinema, in una location di rara bellezza ed eleganza, la FEdS che dal 1946 promuove cultura cinematografica in Italia propone un fitto calendario di eventi e di rilevanti iniziative sul cinema.



È un connubio felice quello tra la narrazione della settima arte e lo storytelling di Fonte Margherita sempre attento alla promozione culturale e alla ricerca di uno stile di vita che privilegia il confronto dialettico, la condivisione e la solidarietà.

Gli ospiti dell’area lounge avranno la possibilità di gustare sia la leggerissima acqua minerale, minimamente mineralizzata, che sgorga dalle incontaminate Piccole Dolomiti sia le sette bevande analcoliche Fonte Margherita che oltre alla pura acqua minerale vedono solo l’aggiunta di selezionati aromi naturali. Il tenore estremamente basso di nitrati presenti nell’acqua minerale Fonte Margherita è indicativo della straordinaria purezza della fonte. Per l’aperitivo c’è il nuovo analcolico Spritz Zero, zero alcool zero solitudine, una nuova gustosa bibita per socializzare nel rispetto dei principi salutistici. Le bottiglie sono rigorosamente in vetro e vintage nella forma. Anche le etichette delle bottiglie riproducono forme e geometrie del passato reinterpretate in chiave moderna dall’esperta designer Francesca Chiani. Il nuovo pack di acqua minerale, in cartone interamente riciclabile, è ideale per ogni esigenza, comodo da trasportare anche in borsa. La grafica è a quattro mani, oltre a Chiani le illustrazioni sono del giovane disegnatore vicentino Ale Giorgini.



L’impresa veneta Fonte Margherita, che trae le sue origini nel 1845, è stata rilevata quattro anni fa da due giovani imprenditori ed oggi ha tre stabilimenti, cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti (Fonte Margherita, Fonte Regina Staro, Acqua Azzurra, Fonte Lonera, Sorgente Alba), due linee di bibite analcoliche ed è presente in Italia e all’estero in alcune insegne dei supermercati, nel fuoricasa, nel porta a porta e nei distributori automatici. Nel rispetto dell’ambiente imbottiglia in vetro, per lo più a rendere, e nel nuovo packaging in cartone interamente riciclabile. Tra i suoi valori la promozione culturale e di uno stile di vita sano, la sostenibilità ambientale e sociale (nei mesi passati in occasione dei suoi 175 anni ha lanciato la Campagna di sostegno all’Horeca con 175mila euro di prodotti forniti gratuitamente per supportare la ripartenza dei suoi partner all’indomani del lockdown), la solidarietà attraverso il sostegno alla Fondazione onlus di ricerca scientifica pediatrica “Città della Speranza” e la non-alcoholic mission.

© Riproduzione riservata