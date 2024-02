Coffee Jockey, la nuova macchina del caffè di Moak disegnata da Odo Fioravanti

Moak, brand italiano specializzato nella torrefazione e distribuzione del caffè, presenta Coffee Jockey, la nuova e innovativa macchina del caffè del sistema For You, disegnata dal designer Odo Fioravanti. Un gioiello tecnologico, dalle linee pulite e dal design moderno, 100% made-in-Italy, dotato di un display interattivo che aiuta a selezionare e personalizzare la propria bevanda, ideale, infatti, per gli uffici e gli ambienti di lavoro grazie alla possibilità di raggiungere dalle 10 alle 20 erogazioni al giorno.

La macchina del caffè Coffee Jockey

Coffee Jockey è una delle macchine del sistema For You, l'innovativa soluzione pensata da Moak in esclusiva per gli operatori OCS: due formati di capsule, singola e doppia, che possono essere erogati nella stessa macchina grazie al brevetto Moak. La capsula singola consente di erogare caffè e tisane, diversamente con la capsula doppia si possono ottenere due caffè in contemporanea.

Il marchio offre una soluzione multibeverage completa con oltre 10 referenze. Il recipiente dell'acqua può essere lavato in lavastoviglie e la griglia d'appoggio, con un sistema a scatto, può assumere differenti posizioni in altezza, in modo da potervi posizionare sia una tazzina che una tazza grande

Attenta all'ambiente, oltre a disporre di capsule compostabili, Coffee Jockey è munita di un sistema di risparmio energetico quando non è in uso. Grazie ad una semplice app è possibile controllare eventuali malfunzionamenti della macchina e verificarne i consumi. Con questa nuova macchina, Moak aggiunge un altro prodotto innovativo e di alta qualità al proprio catalogo per un inedito e contemporaneo rituale del caffè.

