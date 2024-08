Il Consorzio Asiago cresce e valorizza la produzione di montagna

Il Consorzio tutela Formaggio Asiago continua a rafforzare il proprio ruolo nel panorama agroalimentare italiano. Con l’ingresso di Malga Biancoia e Malga Mazze Inferiori, la rete di produttori di Asiago Dop si amplia ulteriormente, consolidando il legame con il territorio montano veneto-trentino.

La scelta delle due malghe di aderire al Consorzio testimonia l'importanza crescente di valorizzare la produzione di un formaggio unico come l'Asiago. Prodotto esclusivamente con latte crudo di vacca alpina, l'Asiago Dop rappresenta un'eccellenza gastronomica riconosciuta a livello internazionale. La produzione in montagna, con i suoi ritmi lenti e la cura artigianale, garantisce un prodotto di altissima qualità, legato indissolubilmente al territorio e alle tradizioni locali.

Il Consorzio, oltre a tutelare la denominazione, si impegna a promuovere un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare tradizione e innovazione. Grazie all'adesione di giovani produttori e all'interesse di un turismo sempre più attento alla qualità e all'origine dei prodotti, l'Asiago Dop rappresenta un volano per l'economia locale e un esempio di agricoltura sostenibile.

Per celebrare questi successi e far conoscere al grande pubblico le eccellenze dell'Asiago Dop, il Consorzio organizza ogni anno l'evento Made in Malga. Quest'anno, dal 6 al 15 settembre, l'Altopiano dei Sette Comuni ospiterà degustazioni, incontri e attività per tutti i palati. La novità di quest'anno è Asiago Experience, un ciclo di incontri dedicati alla scoperta approfondita del formaggio Asiago e delle sue diverse stagionature.

Con l'ingresso dei nuovi soci e l'organizzazione di eventi sempre più coinvolgenti, il Consorzio Asiago guarda al futuro con ottimismo. L'obiettivo è quello di consolidare la posizione dell'Asiago DOP sui mercati nazionali e internazionali, promuovendo un prodotto che è sinonimo di qualità, tradizione e sostenibilità.

