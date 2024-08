Parigi, città dell'amore e dello sport, ha accolto quest'anno un tesoro italiano: l'olio extravergine d'oliva Pujje. Questo nettare degli dei, prodotto con passione e maestria nella terra pugliese, ha conquistato un posto d'onore tra i protagonisti indiscussi dell'evento sportivo più atteso dell'anno: le Olimpiadi. L'Italia, terra di campioni e di sapori unici, porta in scena non solo le sue eccellenze sportive, ma anche la sua millenaria tradizione culinaria. E quale ambasciatore migliore dell'Olio Pujje, un prodotto che ha saputo conquistare i palati più esigenti di tutto il mondo?

Dalla Puglia alle Olimpiadi: il trionfo dell'Olio Pujje

La storia dell'Olio Pujje è un'epopea che si intreccia con quella dell'Italia. Generazioni di olivicoltori hanno tramandato di padre in figlio l'arte della coltivazione dell'olivo e della produzione dell'olio extra vergine d'oliva. Ogni goccia di questo prezioso liquido racconta di un territorio, di un clima, di un'attenzione maniacale per la qualità. L'Olio Pujje, con le sue varietà - Anfitrite, Rea ed Helios - ognuna con le sue caratteristiche uniche, è un vero e proprio scrigno di aromi e sapori. Un prodotto che esalta la dieta mediterranea, simbolo di benessere e longevità.

Ma l'Olio Pujje non è solo un prodotto di eccellenza, è anche un ponte che collega il passato al presente. La sua storia si intreccia con quella dell'antica Grecia, quando l'olio d'oliva era considerato un dono degli dei e un premio per i vincitori delle gare atletiche. Proprio per questo, Pujje è diventato brand ambassador del Museo archeologico nazionale Marta, dove è custodito lo straordinario reperto dell'Atleta di Taranto. Questo giovane campione, vissuto nel V secolo a.C., era un vero e proprio mito vivente, un simbolo di forza, agilità e determinazione.

